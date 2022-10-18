Haberler Haberler KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? KPSS sorgulama ekranı

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? KPSS sorgulama ekranı

ÖSYM tarafından düzenlenen KPSS'de Genel Yetenek - Genel Kültür, Alan Bilgisi ve ÖABT oturumlarının tamamlanmasının ardından adaylari sonuçların ne zaman açıklanacağını araştırıyor. ÖSYM'nin resmi sitesinde yayınlanacak sonuçların erişime açılmasını bekleyen milyonlarca memur adayı, arama motorlarında KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusunun cevabını araştırıyor. KPSS sonuç sorgulama ekranı ve tüm merak edilenler haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ekim 2022 Salı 08:00 Güncelleme Tarihi: 18 Ekim 2022 Salı 08:30
KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? KPSS sorgulama ekranı

Devlet memuru olmak isteyen milyonlarca adayın katıldığı KPSS'de geri sayım devam ediyor. Genel Yetenek - Genel Kültür, Alan Bilgisi ve ÖABT oturumlarının tamamlanmasıyla ÖSYM'nin sonuçları erişime açacağı zaman heyecanla beklenirken arama motorlarında araştırılan KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusu, en çok araştırılan konular listesinde ilk sıralara yükseldi. ÖSYM'nin kılavuzunda yer alan bilgiler ışığında KPSS sonuçlarının ne zaman erişime açılacağını ve KPSS Sonuç Sorgulama Ekranını haberimizde derledik. İşte detaylar...

KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin paylaştığı sınav kılavuzuna göre 2022 KPSS Ön Lisans sonuçları 3 Kasım 2022 günü ÖSYM'nin sonuç sayfası üzerinden açıklanacak. Adaylar sonuçara ÖSYM sonuç sayfası üzerinden TC kimlik no ve ÖSYM şifreleri ile veya ÖSYM'nin e-Devlet uzantısı üzerinden e-Devlet şifreleri ve TC Kimlik numaraları ile giriş yaparak ulaşabilecekler.

KPSS Ön Lisans puanı nasıl hesaplanır? Devamını Oku BUNU DA OKU

KPSS LİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

8 Eylül'de başlayan KPSS maratonu, 2 Ekim tarihinde son oturumun yapılmasıyla bitti. KPSS Lisans sonuçları 21 Ekim 2022 tarihinde açıklanacak.

KPSS SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

Önceki senelerde ÖSYM tarafından yapılan bazı sınavlarda sonuçların verilen tarihten önce açıklandığı da görüldü. Bu noktada lisans sonuçları 21 Ekim öncesinde, önlisans sonuçları da 3 Kasım öncesinde gelebilir ancak konuyla ilgili yapılan resmi açıklamada sonuç tarihleri 21 Ekim ve 3 Kasım 2022 olarak belirtildi.

KPSS Ön Lisans sınavında kaç net kaç puan? Devamını Oku BUNU DA OKU

DİĞER
Nurgül Yeşilçay'ın ablasını görenlerin nutku tutuldu! Hangisi Nurgül bilemediler! İşte Nurgül Yeşilçay'a ikizi kadar benzeyen ablası...
Kim Kardashian'ın estetik doktorundan çıkmıyor! Süreyya Yalçın'ın yüzüne yaptırdığı işlemler milyonlarca lira tuttu
Erman Toroğlu: Aralarında sıklet farkı var
Florya'da hoca krizi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2022 - İstanbul ezan saatleri
Azerbaycan Bağımsızlık Günü mesajları
İstanbul su kesintisi olan ilçeler (18 Ekim 2022)
Altında anlık son durum (18 Ekim)
F.Bahçeli Arda Güler teyzesiyle hasret giderdi!
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Çok sert VAR tepkisi! "Bir manipülasyon aracı..." Çok sert VAR tepkisi! "Bir manipülasyon aracı..." 01:45
Çok sert VAR tepkisi! "Bir manipülasyon aracı..." Çok sert VAR tepkisi! "Bir manipülasyon aracı..." 01:45
Lecce ile Fiorentina puanları paylaştı Lecce ile Fiorentina puanları paylaştı 01:32
Lecce ile Fiorentina puanları paylaştı Lecce ile Fiorentina puanları paylaştı 01:32
Attila Szalai: Yoğun bir fikstürden geçiyoruz Attila Szalai: Yoğun bir fikstürden geçiyoruz 01:17
Attila Szalai: Yoğun bir fikstürden geçiyoruz Attila Szalai: Yoğun bir fikstürden geçiyoruz 01:17
Daha Eski
Florya'da hoca krizi! Florya'da hoca krizi! 01:05
Altın Top Benzema’nın Altın Top Benzema’nın 01:02
Villarreal evinde güldü! Villarreal evinde güldü! 00:26
Villarreal evinde güldü! Villarreal evinde güldü! 00:25
Beşiktaş'ta Ismael çıkmazı! Yönetim arkasında ama... Beşiktaş'ta Ismael çıkmazı! Yönetim arkasında ama... 23:58
Erman Toroğlu: Aralarında sıklet farkı var Erman Toroğlu: Aralarında sıklet farkı var 23:48