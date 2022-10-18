KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? KPSS sorgulama ekranı

Devlet memuru olmak isteyen milyonlarca adayın katıldığı KPSS'de geri sayım devam ediyor. Genel Yetenek - Genel Kültür, Alan Bilgisi ve ÖABT oturumlarının tamamlanmasıyla ÖSYM'nin sonuçları erişime açacağı zaman heyecanla beklenirken arama motorlarında araştırılan KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusu, en çok araştırılan konular listesinde ilk sıralara yükseldi. ÖSYM'nin kılavuzunda yer alan bilgiler ışığında KPSS sonuçlarının ne zaman erişime açılacağını ve KPSS Sonuç Sorgulama Ekranını haberimizde derledik. İşte detaylar...

KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin paylaştığı sınav kılavuzuna göre 2022 KPSS Ön Lisans sonuçları 3 Kasım 2022 günü ÖSYM'nin sonuç sayfası üzerinden açıklanacak. Adaylar sonuçara ÖSYM sonuç sayfası üzerinden TC kimlik no ve ÖSYM şifreleri ile veya ÖSYM'nin e-Devlet uzantısı üzerinden e-Devlet şifreleri ve TC Kimlik numaraları ile giriş yaparak ulaşabilecekler.

KPSS LİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

8 Eylül'de başlayan KPSS maratonu, 2 Ekim tarihinde son oturumun yapılmasıyla bitti. KPSS Lisans sonuçları 21 Ekim 2022 tarihinde açıklanacak.

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Önceki senelerde ÖSYM tarafından yapılan bazı sınavlarda sonuçların verilen tarihten önce açıklandığı da görüldü. Bu noktada lisans sonuçları 21 Ekim öncesinde, önlisans sonuçları da 3 Kasım öncesinde gelebilir ancak konuyla ilgili yapılan resmi açıklamada sonuç tarihleri 21 Ekim ve 3 Kasım 2022 olarak belirtildi.