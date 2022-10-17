Haberler Haberler İmar barışı çıktı mı? İmar affı ne zaman çıkacak? İmar affı son durum

İmar barışı çıktı mı? İmar affı ne zaman çıkacak? İmar affı son durum

İmar barışı ile ilgili aramalar gün geçtikçe artıyor. 2018 yılında, 31 Aralık 2017'den önce yapılmış ruhsatsız ya da ruhsata aykırı yapıların imar ve iskan sorununun çözülmesi amacıyla imar barışı düzenlemesi gerçekleştirilmişti. Şimdi gözler yeni açıklamalara çevrildi. Peki, barışı çıktı mı? İmar affı ne zaman çıkacak? İşte imar affında son durum...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ekim 2022 Pazartesi 20:00 Güncelleme Tarihi: 17 Ekim 2022 Pazartesi 20:00
İmar barışı çıktı mı? İmar affı ne zaman çıkacak? İmar affı son durum

İmar mevzuatına veya ruhsata aykırı yapılara verilecek yapı kayıt belgesiyle vatandaşların imar sorunlarının çözülmesi için belirli dönemlerde imar barışı yürürlüğe konulur.

Son zamanlarda ise, imar barışı için beklentiler artmaya başladı. İnternette "İmar barışı çıktı mı? İmar affı ne zaman çıkacak" aramaları sıkça yapılmaya başlandı. Peki imar barışı gündemde var mı? İmar affı ne zaman çıkacak? İşte yanıtı...

İMAR BARIŞI ÇIKACAK MI?

BBP Genel Başkanı ve Ankara Milletvekili Mustafa Destici tarafından TBMM'ye sunuldu. Teklif gerekçesinde şu ifadelere yer verildi:

"Yüz binlerce vatandaşımız ve binlerce aile iptal edilen yapı kayıt belgeleri neticesinde; idari para cezaları, yıkım kararları ve haklarında açılan ceza davaları sebebiyle telafisi güç mağduriyetler yaşamaktadırlar. Barınma ihtiyacını karşılamak üzere özel mülkiyetler üzerine yapılmış ve yapı kayıt belgesi almış, bir kısım yapı kayıt belgesi iptal olmuş ve iptal olma aşamasında olan yapılar; kamu zararı, iskan ve imar yönünden incelenmek sureti ile yapı sahiplerinin yaşadıkları mağduriyetlerin giderilmesi amaçlanmaktadır.

2018 yılında, 31 Aralık 2017'den önce yapılmış, ruhsatsız ya da ruhsata aykırı yapıların imar ve iskan sorununun çözülmesi amacıyla imar barışı düzenlemesini hayata geçirmişti. Yapı kayıt belgesi almak için bedelin en az yüzde 25'inin yatırılması gereken uygulamada, geri kalan ödeme için verilen süre ise 31 Aralık 2019'da sona erdi. Kaçak yapı inşa eden ancak imar barışından faydalanamayan milyonlarca yapı sahibi yeni bir düzenleme bekliyordu.

İmar barışı konusu şu anda değerlendirme sürecinde.

DİĞER
Büyük beklentilerle gelmişti, kayıplara karıştı! Galatasaray Yusuf Demir gizemi…
Son dakika: Rusya'nın Yeysk kentinde SU-34 tipi savaş uçağı yerleşim yerine düştü! İlk açıklama geldi
Kim Min-Jae pişmanlığı! Fenerbahçe...
Stoper harekatı erken başladı! Bir genç bir deneyimli...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Emeklilikte Yaşa Takılanlar yasasının kapsamı belli oldu!
2023 yeni asgari ücret zammı belli oldu mu?
Canlı döviz kuru takibi (17 Ekim)
Çılgın Sayısal Loto çekildi mi? (17 Ekim)
DGS EK TERCİHLER AÇIKLANDI | DGS ek tercih sonuç sorgula 2022 - ÖSYM DGS ek tercihler sonuç sorgulama ekranı
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
UEFA'dan TFF'ye tribün kapatma ve para cezası UEFA'dan TFF'ye tribün kapatma ve para cezası 19:42
Jesus'tan A.Gücü maçı sözleri: Zor maç olacak Jesus'tan A.Gücü maçı sözleri: Zor maç olacak 19:24
Kim Min-Jae pişmanlığı! Fenerbahçe... Kim Min-Jae pişmanlığı! Fenerbahçe... 19:09
Sivasspor - Giresunspor | CANLI Sivasspor - Giresunspor | CANLI 18:41
Transferde Nelsson gelişmesi! Ramos olmazsa... Transferde Nelsson gelişmesi! Ramos olmazsa... 18:31
F.Bahçe'nin Ankaragücü maçı 11'i belli oldu F.Bahçe'nin Ankaragücü maçı 11'i belli oldu 17:42
Daha Eski
Ankaragücü - Fenerbahçe | CANLI Ankaragücü - Fenerbahçe | CANLI 17:39
Ağaoğlu'nda Uğurcan açıklaması! "Şiddet ile kınıyoruz" Ağaoğlu'nda Uğurcan açıklaması! "Şiddet ile kınıyoruz" 16:59
Fırtına'nın genç yıldızından kötü haber! Fırtına'nın genç yıldızından kötü haber! 16:54
Ankaragücü - F.Bahçe canlı izle Ankaragücü - F.Bahçe canlı izle 16:53
Sivasspor - Giresunspor canlı izle Sivasspor - Giresunspor canlı izle 16:51
F.Bahçe'de sürpriz! Jesus onları oynatacak F.Bahçe'de sürpriz! Jesus onları oynatacak 16:42