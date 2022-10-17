Haberler Haberler DGS EK TERCİHLER AÇIKLANDI | DGS ek tercih sonuç sorgula 2022 - ÖSYM DGS ek tercihler sonuç sorgulama ekranı

DGS EK TERCİHLER AÇIKLANDI | DGS ek tercih sonuç sorgula 2022 - ÖSYM DGS ek tercihler sonuç sorgulama ekranı

DGS ek tercihlerinde beklenen açıklama geldi. ÖSYM'nin düzenlediği Dikey Geçiş Sınavı'nın ilk tercihlerinde yerleşemeyen adaylar, umudunu ek tercihlere bağladı. 4-10 Ekim tarihleri arasında yapılan ek tercihlerin ardından DGS ek yerleştirmek sonuçları, adayların erişimine açıldı. İşte ÖSYM DGS ek tercihler sonuç sorgulama ekranı...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ekim 2022 Pazartesi 10:50 Güncelleme Tarihi: 17 Ekim 2022 Pazartesi 11:10
DGS EK TERCİHLER AÇIKLANDI | DGS ek tercih sonuç sorgula 2022 - ÖSYM DGS ek tercihler sonuç sorgulama ekranı

ÖSYM'nin gerçekleştirdiği Dikey Geçiş Sınavı'nda ek tercih sürecinin tamamlanmasının ardından beklenen sonuçlar da açıklandı. 10 Ekim'de ek tercih döneminin sona ermesinin ardından ÖSYM, DGS ek tercih sonuçlarının ÖSYM sonuç sitesinde erişime açıldığını duyurdu.

2022 DGS EK TERCİH SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYIN

Geçtiğimiz yıl 21 Ekim'de sona eren tercihlerin ardından 27 Ekim tarihinde sonuçlar erişime açılmıştı. 2022-DGS Ek Yerleştirme tercihleri ise 4-10 Ekim 2022 tarihleri arasında alındı. Sonuçlar 17 Ekim 2022 Pazartesi günü erişime açıldı.

Ek yerleştirme sonuçları, ÖSYM'nin internet sayfasında yayınlanacak, adaylara ek yerleştirme sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Yükseköğretim programlarına yerleşen adayları gösteren fotoğraflı yerleştirme sonuçları, ÖSYM tarafından YÖK'e elektronik ortamda gönderilecektir.

ÖSYM AİS SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYIN

Bir yükseköğretim programını kazanan adayların, sınav sonuçları açıklandıktan sonra sonuç belgelerinde belirtilen tarihlerde yerleştirildikleri programa kayıtlarını yaptırmaları gerekmektedir. Yabancı uyruklu veya hiçbir devletin uyruğunda olmayan ve sınava başvuran adaylar, yükseköğretim programları tercih süreci başlamadan önce T.C. uyruğuna geçmedikleri takdirde, 2022-DGS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alacak yükseköğretim programları kontenjanlarına yerleştirilmezler. Yabancı uyrukluların Türkiye'deki yükseköğretim programlarına yerleştirme işlemleri, Yükseköğretim Kurulunun belirlediği usul ve esaslar doğrultusunda ilgili yükseköğretim kurumu tarafından yapılmaktadır.

Sonuçların duyurulmasının ardından adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilir.

ÖSYM'NİN DGS AÇIKLAMASI

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