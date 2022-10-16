Haberler Haberler OSMANİYE HANGİ İLÇELERDE TOKİ YAPILACAK? | Osmaniye TOKİ Sosyal Konut Projesi yapılacak ilçeler | İşte liste

OSMANİYE HANGİ İLÇELERDE TOKİ YAPILACAK? | Osmaniye TOKİ Sosyal Konut Projesi yapılacak ilçeler | İşte liste

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi TOKİ'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasıyla detaylar belli oldu. Başvuruların 14 Eylül 2022'de başladığı ve Ekim ayının sonuna dek süreceği öğrenilirken Osmaniye'de TOKİ evlerine başvuru yapmak isteyen vatandaşlar arama motorlarında Osmaniye hangi ilçelerde TOKİ yapılacak? Osmaniye TOKİ Sosyal Konut Projesi yapılacak ilçeleri araştırıyor. Tüm merak edilenler haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ekim 2022 Pazar 09:38 Güncelleme Tarihi: 16 Ekim 2022 Pazar 10:08
OSMANİYE HANGİ İLÇELERDE TOKİ YAPILACAK? | Osmaniye TOKİ Sosyal Konut Projesi yapılacak ilçeler | İşte liste

TOKİ Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi tanıtımında konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 500 bin sosyal konut, 250 bin konut amaçlı arsa ve 50 bin iş yeri yapılacağını duyurdu. Bir yıl boyunca aynı ilde ikamet ediyor şartını sağlayan Osmaniyeliler, kentte hangi ilçelerde TOKİ evleri yapılacağını araştırmaya başladı. İşte Osmaniye TOKİ Sosyal Konut Projesi ilçe ilçe liste...

OSMANİYE HANGİ İLÇELERDE TOKİ YAPILACAK?

Evler 81 ilde, arsa 7 bölgede olacak.

En fazla konut İstanbul'a yapılacak. 50 bin sosyal konut olacak. Ankara 18 bin, İzmir 12 bin 400, Gaziantep 10 bin, Bursa 8.650 yapılacak.

- BAHÇE
- DÜZİÇİ
- DÜZİÇİ ELLEK
- KADİRLİ
- MERKEZ
- SUMBAS
- TOPRAKKALE

TOKİ 3+1 EV TAKSİTİ NE KADAR? Erdoğan açıkladı! Devamını Oku BUNU DA OKU
TOKİ GENÇLERE 50 BİN EV YAPACAK | TOKİ Sosyal konut projesi gençler için yaş aralığı kaç? Kaç yaşındakiler başvurabilir? Devamını Oku BUNU DA OKU
TOKİ 2+1 EV TAKSİTİ NE KADAR? Erdoğan açıkladı! Devamını Oku BUNU DA OKU

TOKİ BAŞVURU ŞARTLARI

Projeye başvuru yapabilmek için, başvuru sahibinin;
- T.C. vatandaşı olması,
- Proje il sınırları içerisinde en az 1 yıl ikamet etmesi veya proje il nüfusuna kayıtlı olması,
- Başvuruda bulunanların kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine T.C. sınırları içinde tapuda kayıtlı konutlarının bulunmaması; TOKİ'den daha önce ev sahibi olmama
- İstanbul için aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 18.000 TL, yurt genelinde 16.000 TL olması (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile bunların Dul ve Yetimleri Hariç)
- Bir hane halkı adına, tek başvuru yapılması
- Başvuruları yapacak vatandaşlarımızın; 18 yaşını tamamlamaları gerekmektedir.
- Genç kategorisine 14/09/1992 tarihinden sonra doğan vatandaşlarımız müracaat edebilecektir.

TOKİ PROJESİ NE ZAMAN BAŞLIYOR? Başkan Erdoğan açıkladı Devamını Oku BUNU DA OKU
TOKİ BAŞVURU EKRANI (TOKİ E-DEVLET) - TOKİ başvuru şartları ve TOKİ başvuru ücreti Devamını Oku BUNU DA OKU

KİMLERE KAÇ KONUT VERİLECEK?

- Emekliler %20: 50 bin konut
- Gençler %20: 50 bin konut
- Şehit yakınları - gaziler %5: 12 bin 500 konut
- Engelliler %5: 12 bin 500 konut
- Diğer Vatandaşlarımız %50: 125 bin konut

DİĞER
Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Fenerbahçe'nin kasası dev bonservisle dolacak! Kanarya'da flaş ayrılık...
Kontrolden çıktı bariyerlere ok gibi saplandı! İstanbul Havalimanı yolunda korkunç kaza
Buruk'a sert eleştiri! "Kötü adam olabilecek mi?"
Cimbom Kayserispor maçında rekor kırdı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Baraj doluluk oranları (16 Ekim 2022)
ADANA HANGİ İLÇELERDE TOKİ YAPILACAK?
AFYON HANGİ İLÇELERDE TOKİ YAPILACAK?
AĞRI HANGİ İLÇELERDE TOKİ YAPILACAK?
AKSARAY HANGİ İLÇELERDE TOKİ YAPILACAK?
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Celta Vigo - Real Sociedad maçı ne zaman? Celta Vigo - Real Sociedad maçı ne zaman? 10:15
Fenerbahçe ile Ankaragücü 105. randevuda Fenerbahçe ile Ankaragücü 105. randevuda 10:14
Anderson Talisca Türkiye'ye dönüyor! Anderson Talisca Türkiye'ye dönüyor! 10:07
Derbi heyecanına saatler kaldı! Derbi heyecanına saatler kaldı! 10:06
Vanspor'da Batuhan Karadeniz ile yollar ayrıldı Vanspor'da Batuhan Karadeniz ile yollar ayrıldı 09:55
Icardi'ye ağır sözler! "Yeter artık top oyna" Icardi'ye ağır sözler! "Yeter artık top oyna" 09:50
Daha Eski
Real Madrid - Barcelona maçı tüm detayları! Real Madrid - Barcelona maçı tüm detayları! 09:49
Paola Egonu'dan flaş milli takım kararı! Paola Egonu'dan flaş milli takım kararı! 09:43
Başakşehir - İstanbulspor maçı saat kaçta? Başakşehir - İstanbulspor maçı saat kaçta? 09:33
Buruk'a sert eleştiri! "Kötü adam olabilecek mi?" Buruk'a sert eleştiri! "Kötü adam olabilecek mi?" 09:29
Cimbom Kayserispor maçında rekor kırdı! Cimbom Kayserispor maçında rekor kırdı! 09:19
Devre arasında gergin anlar! Kerem... Devre arasında gergin anlar! Kerem... 09:02