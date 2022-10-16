Kaymakamlık sınavı soruları ve cevapları açıklandı! İşte Kaymakamlık Sınavı cevap anahtarı...

ÖSYM'nin düzenlediği Kaymakamlık Sınavı bugün yapıldı. Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı cevapları ne zaman yayınlanacak sorusu sorulmaya başlanmıştı ki ÖSYM aynı gün soru kitapçığı ve cevap anahtarını yayınladı.

Saat 14.35'te konu ile ilgili açıklama yayınlayan ÖSYM'nin yaptığı duyuruda "16 Ekim 2022 tarihinde uygulanan İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı'na ait (2022-Kaymakamlık) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının %10'u erişime açılmıştır.

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 16 Ekim 2022 tarihinde saat 14.35'ten itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile ulaşabilecektir. Temel Soru Kitapçığı görüntüleme süreci, 26 Ekim 2022 tarihinde saat 23.59'da sonlanacaktır." denildi.

👉 İşte 2022-Kaymakamlık Sınavı Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı (%10)