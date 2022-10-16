Haberler Haberler İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2022 - İstanbul ezan saatleri

İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2022 - İstanbul ezan saatleri

NAMAZ VAKİTLERİ - İstanbul namaz vakitleri: Sabah namazı vakti, öğle namazı vakti, ikindi namazı vakti, akşam namazı vakti, yatsı namazı vakti ve cuma namazı vakitlerini haberimizde bulabilirsiniz | İşte 16 Ekim 2022 günü namaz vakitleri...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ekim 2022 Pazartesi 07:39 Güncelleme Tarihi: 16 Ekim 2022 Pazar 08:48
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2022 - İstanbul ezan saatleri

NAMAZ VAKİTLERİ - İstanbul namaz vakitleri: Sabah namazı vakti, öğle namazı vakti, ikindi namazı vakti, akşam namazı vakti, yatsı namazı vakti ve cuma namazı vakitlerini haberimizde bulabilirsiniz... Namaz her müslümana farz olan bir ibadet şeklidir. Kulun Allah'a en yakın olduğu an secdedeki halidir ve bu Allah'a teslimiyetin bir ifadesidir. Peki farz namazlarının kılınma vakitleri günün hangi zamanlarına denk gelir?

İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ | 15 Ekim 2022 günü Namaz Saatleri

İmsak vakti:👉 05.45

Güneşin doğuşu:👉 07.09

Öğle vakti:👉 12.55

İkindi vakti:👉 15:58

Akşam vakti:👉 18.30

Yatsı vakti:👉 19.49

NAMAZ SAATLERİNİ ÖĞRENMEK İÇİN BURAYA TIKLAYIN

Sabah namazı vakti 👇
Tan yerinin ağarması ile güneşin doğuşuna kadar olan zaman aralığıdır.

Sabah namazı kaç rekattır?
Sabah namazı 2 rekat sünnet ve 2 rekat farz olmak üzere 4 rekattır.



Öğle namazı vakti 👇
Gün ortasında başlar (Yani güneşin dik açıyla vurduğu an, zeval vakti) asr-ı evvel vaktinde sona erer (Bir şeyin gölgesinin kendi misli olduğu an, ikindi namazının başlangıç anı)
Öğle namazı kaç rekattır?
Öğle namazı 4 rekat sünnet, 4 rekat farz ve 2 rekat son sünnet olarak, toplam 10 rekattır.


İkindi namazı vakti 👇
Asr-ı evvel vaktinde başlar (Bir şeyin gölgesinin kendi misli olduğu an, ikindi namazının başlangıç anı), güneşin batışından hemen önce sona erer.
İkindi namazı kaç rekattır?
İkindi namazı 4'ü sünnet 4'ü farz olmak üzere toplam 8 rekattır.



Akşam namazı vakti 👇
Güneşin batması ile başlar ve güneşin batması sonrasında ufuktaki aydınlık kayboluncaya kadar devam eder.
Akşam namazı kaç rekattır?
Akşam namazı 3'ü farz 2'si sünnet toplam 5 rekattır.



Yatsı namazı vakti 👇
Yatsı namazının vakti, akşam namazının vakti çıktıktan sonra başlar ve imsak vaktine (Tan yerinin ağarmaya başlamasına) kadar devam eder.
Yatsı namazı kaç rekattır?
Yatsı namazı 4'ü sünnet, 4'ü farz, 2'si son sünnet ve 3'ü vitir namazı olmak üzere toplam 13 rekattır.

Vitir namazı nedir?
Vitir namazı, yatsı namazından sonra kılınan, 3 rekatlı vacip (Müslümanlıkta yapılması zorunlu olan) bir namazdır. Vitir namazının her rekatında Fatiha ve ardından bir sure ya da birkaç ayet okunur. İkinci rekatın sonunda oturularak sadece ettehiyyatu duası okunur. Üçüncü rekatta kıraat tamamlandıktan (Fatiha ve ardından bir sure ya da birkaç ayet okunduktan) sonra eller kulaklara kadar kaldırılarak tekbir alınır ve kunut duaları okunur.

DİĞER
Son dakika haberleri: Kayserispor - Galatasaray maçı sonrası çarpıcı sözler! "Oyuncular Florya'nın yolunu bulamaz"
Ebru Gündeş'ten evlilik yanıtı! Ha evlendi ha evlenecek derken Demet Akalın sahnede herkesin içinde sordu: "Evlilik var mı?"
Buruk'a sert eleştiri! "Kötü adam olabilecek mi?"
Cimbom Kayserispor maçında rekor kırdı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Baraj doluluk oranları (16 Ekim 2022)
ADANA HANGİ İLÇELERDE TOKİ YAPILACAK?
AFYON HANGİ İLÇELERDE TOKİ YAPILACAK?
AĞRI HANGİ İLÇELERDE TOKİ YAPILACAK?
AKSARAY HANGİ İLÇELERDE TOKİ YAPILACAK?
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Icardi'ye ağır sözler! "Yeter artık top oyna" Icardi'ye ağır sözler! "Yeter artık top oyna" 09:50
Real Madrid - Barcelona maçı tüm detayları! Real Madrid - Barcelona maçı tüm detayları! 09:49
Paola Egonu'dan flaş milli takım kararı! Paola Egonu'dan flaş milli takım kararı! 09:43
Başakşehir - İstanbulspor maçı saat kaçta? Başakşehir - İstanbulspor maçı saat kaçta? 09:33
Buruk'a sert eleştiri! "Kötü adam olabilecek mi?" Buruk'a sert eleştiri! "Kötü adam olabilecek mi?" 09:29
Cimbom Kayserispor maçında rekor kırdı! Cimbom Kayserispor maçında rekor kırdı! 09:19
Daha Eski
Devre arasında gergin anlar! Kerem... Devre arasında gergin anlar! Kerem... 09:02
Çakar'dan flaş hakem yorumu! "İki kritik karar da..." Çakar'dan flaş hakem yorumu! "İki kritik karar da..." 08:16
Olay sözler! "Küsmesin diye ilk 11'de..." Olay sözler! "Küsmesin diye ilk 11'de..." 07:50
İspanyollar Nelsson'u gözüne kestirdi! İspanyollar Nelsson'u gözüne kestirdi! 00:51
Atletico Madrid tek farkla kazandı! Atletico Madrid tek farkla kazandı! 00:24
Lens Montpellier karşısında hata yapmadı! Lens Montpellier karşısında hata yapmadı! 00:23