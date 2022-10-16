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DGS EK TERCİHLER NE ZAMAN AÇIKLANACAK? | 2022 DGS ek tercih sonuç sorgulama - ÖSYM AİS SONUÇ EKRANI

ÖSYM tarafından düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı'nın ilk tercihlerinde yerleşemeyen adaylar, umudunu ek tercihlere bağladı. 4-10 Ekim tarihleri arasında gerçekleşen ek tercihlerin ardından sonuçlarını heyecanla bekleyen adaylar arama motorlarında DGS ek tercihler ne zaman açıklanacak? sorusunun cevabını araştırıyor. Tüm merak edilenler haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ekim 2022 Pazar 17:30
DGS EK TERCİHLER NE ZAMAN AÇIKLANACAK? | 2022 DGS ek tercih sonuç sorgulama - ÖSYM AİS SONUÇ EKRANI

ÖSYM'nin gerçekleştirdiği Dikey Geçiş Sınavı'nda ek tercih sürecinin tamamlanmasının ardından adaylar, sonuçların ne zaman açıklanacağını araştırıyor. 10 Ekim'de sona eren ek tercih döneminin ardından adaylar, arama motorlarında DGS ek tercih sonuç sorgulama ekranı ile DGS ek tercihler ne zaman açıklanacak? sorusunun cevabını araştırıyor. İşte detaylar...

DGS EK TERCİHLER NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Geçtiğimiz yıl 21 Ekim'de sona eren tercihlerin ardından 27 Ekim tarihinde sonuçlar erişime açılmıştı. 2022-DGS Ek Yerleştirme tercihleri ise 4-10 Ekim 2022 tarihleri arasında alındı.

DGS ek tercih sonuçlarının ne zaman erişime açılacağına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ek yerleştirme sonuçları, ÖSYM'nin internet sayfasında yayınlanacak, adaylara ek yerleştirme sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Yükseköğretim programlarına yerleşen adayları gösteren fotoğraflı yerleştirme sonuçları, ÖSYM tarafından YÖK'e elektronik ortamda gönderilecektir.

2022 DGS EK TERCİH SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYIN

Bir yükseköğretim programını kazanan adayların, sınav sonuçları açıklandıktan sonra sonuç belgelerinde belirtilen tarihlerde yerleştirildikleri programa kayıtlarını yaptırmaları gerekmektedir. Yabancı uyruklu veya hiçbir devletin uyruğunda olmayan ve sınava başvuran adaylar, yükseköğretim programları tercih süreci başlamadan önce T.C. uyruğuna geçmedikleri takdirde, 2022-DGS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alacak yükseköğretim programları kontenjanlarına yerleştirilmezler. Yabancı uyrukluların Türkiye'deki yükseköğretim programlarına yerleştirme işlemleri, Yükseköğretim Kurulunun belirlediği usul ve esaslar doğrultusunda ilgili yükseköğretim kurumu tarafından yapılmaktadır.

ÖSYM AİS SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYIN

Sonuçların duyurulmasının ardından adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilir.

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