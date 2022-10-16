Haberler Haberler BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2022 - 16 Ekim Pazar barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu? İşte son veriler!

BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2022 - 16 Ekim Pazar barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu? İşte son veriler!

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI - Küresel ısınmanın etkileri her geçen gün biraz daha artarken Türkiye'nin en kalabalık kenti İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Megakentteki barajlarda doluluk oranı günlerdir yüzde 50'nin altında seyrederken 16 Ekim Pazar barajlardaki doluluk oranını sizler için derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ekim 2022 Pazar 10:10 Güncelleme Tarihi: 16 Ekim 2022 Pazar 10:10
BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2022 - 16 Ekim Pazar barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu? İşte son veriler!

Yaz mevsiminin geride kalması ancak beklenen yağışların bir türlü görülmemesiyle barajlardaki su seviyelerinde düşüş sürüyor. İstanbul'da baraj doluluk oranları vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konular arasında yer aldı. Resmi verilere göre, 16 Ekim Pazar günü İstanbul'da baraj doluluk oranı, düne kıyasla düşüş gösterek yüzde 44,45 oldu.

💦1 BARAJDA DOLULUK ORANI YÜZDE 50'NİN ÜZERİNDE💦

İstanbul'a su sağlayan 10 barajdan yalnızca yüzde 1'inde doluluk oranı yüzde 50'nin üzerinde... Alibey Barajı yüzde 30.11 olarak ölçülürken, Sazlıdere barajı ise yüzde 46,37 doluluk oranına sahip.

İŞTE BARAJLARA DAİR BAZI VERİLER📊

DİĞER
Çarkıfelek'in güzel hostesi Yasemin Koşal'ın son hali görenleri şoke etti! Yıllar ona vız geldi!
Ebru Gündeş'ten evlilik yanıtı! Ha evlendi ha evlenecek derken Demet Akalın sahnede herkesin içinde sordu: "Evlilik var mı?"
Buruk'a sert eleştiri! "Kötü adam olabilecek mi?"
Cimbom Kayserispor maçında rekor kırdı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
ADANA HANGİ İLÇELERDE TOKİ YAPILACAK?
AFYON HANGİ İLÇELERDE TOKİ YAPILACAK?
AĞRI HANGİ İLÇELERDE TOKİ YAPILACAK?
AKSARAY HANGİ İLÇELERDE TOKİ YAPILACAK?
AMASYA HANGİ İLÇELERDE TOKİ YAPILACAK?
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Icardi'ye ağır sözler! "Yeter artık top oyna" Icardi'ye ağır sözler! "Yeter artık top oyna" 09:50
Real Madrid - Barcelona maçı tüm detayları! Real Madrid - Barcelona maçı tüm detayları! 09:49
Paola Egonu'dan flaş milli takım kararı! Paola Egonu'dan flaş milli takım kararı! 09:43
Başakşehir - İstanbulspor maçı saat kaçta? Başakşehir - İstanbulspor maçı saat kaçta? 09:33
Buruk'a sert eleştiri! "Kötü adam olabilecek mi?" Buruk'a sert eleştiri! "Kötü adam olabilecek mi?" 09:29
Cimbom Kayserispor maçında rekor kırdı! Cimbom Kayserispor maçında rekor kırdı! 09:19
Daha Eski
Devre arasında gergin anlar! Kerem... Devre arasında gergin anlar! Kerem... 09:02
Çakar'dan flaş hakem yorumu! "İki kritik karar da..." Çakar'dan flaş hakem yorumu! "İki kritik karar da..." 08:16
Olay sözler! "Küsmesin diye ilk 11'de..." Olay sözler! "Küsmesin diye ilk 11'de..." 07:50
İspanyollar Nelsson'u gözüne kestirdi! İspanyollar Nelsson'u gözüne kestirdi! 00:51
Atletico Madrid tek farkla kazandı! Atletico Madrid tek farkla kazandı! 00:24
Lens Montpellier karşısında hata yapmadı! Lens Montpellier karşısında hata yapmadı! 00:23