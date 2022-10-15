Haberler Haberler EYT SON DAKİKA! EYT nedir, ne zaman çıkacak? EYT kimleri kapsıyor?

EYT SON DAKİKA! EYT nedir, ne zaman çıkacak? EYT kimleri kapsıyor?

EYT SON DAKİKA GELİŞMESİ - Merakla beklenen Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesiyle ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Milyonlarca vatandaş, arama motorlarında "EYT nedir?", "EYT ne zaman çıkacak? ve "EYT kimleri kapsıyor?" gibi soruları araştırıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de EYT düzelemesi ve çıkacağı tarihle ilgili açıklamalarda bulundu. Peki, EYT nedir ve ne zaman çıkacak? EYT kimleri kapsıyor? İşte Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili tüm bilgiler...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ekim 2022 Cumartesi 12:45
EYT SON DAKİKA! EYT nedir, ne zaman çıkacak? EYT kimleri kapsıyor?

1999 öncesi işe girmiş olanların, yaş sorunu yüzünden emeklilikte karşılaştıkları sorunun çözümüne dönük düzenleme hazırlığı devam ediyor. Uzun süredir kamuoyunun gündeminde yer alan EYT hakkında, son günlerde ise bir hayli önemli gelişmeler yaşanıyor. İşte, Emeklilikte Yaşa Takılanlarda son gelişmeler...

EYT NEDİR?

8 Eylül 1999'da çıkan yasa ile emeklilik şartı içi geçerli olan prim gün sayısına yaş şartı da eklendi. 8 Eylül 1999 öncesinde sigorta kaydı olanlar dolayısıyla prim günleri dolsa da emekli olabilmek için yaş şartına takıldılar. Bu nedenle 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlar için emeklilikte yaşa takılanlar kısaltması olan EYT kısaltması kullanılmaya başlandı. Yani EYT, 8 Eylül 1999 öncesinde sigorta kaydı bulunup prim gün sayısını tamamlamasına rağmen yaş şartına takıldığı için emekli olamayan çalışanları ifade eden kısaltmadır.

BAKAN BİLGİN'DEN EYT AÇIKLAMASI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Ortak Paylaşım Forumu'nun "Çalışma Hayatında Sürdürülebilirlik" ana temasıyla gerçekleştireceği foruma katıldı. Bakan Bilgin, EYT açıklaması yaparak merak edilen sorular hakkında bilgi verdi.

EYT NE ZAMAN ÇIKACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Bilgin Ortak Paylaşım Forumu'nda konuştu. Bakan Vedat Bilgin "Asgari ücretle ilgili düzenlememiz var. Bir de biliyorsunuz çok konuşulan EYT ile ilgili çalışmalarımız var. Kapsamlı, bütün sorunları aşmaya yönelik olduğunu söyleyeyim. Onda da sona yaklaştık tahmin ediyorum aralık ayının başında açıklayacağız." dedi.

EYT KİMLERİ KAPSIYOR?

Bakan Bilgin, EYT'nin kapsayacağı kişilerle ilgili,"Özellikle geleceği ile ilgili endişeleri giderecek şeffaf bir düzenleme olacak. Ücretlerin enflasyon karşısında da uğradığı kaybı ortadan kaldıracak bir asgari ücret ve toplu pazarlık sistemiyle Türkiye'nin demokrasisine de katkı yapacak bir çözüm yaklaşımını bu sene gerçekleştirirsek görevimizi yapmış sayılacağız.Özel sektörü de kapsayan EYT ile ilgili düzenleme ve ücretlerimizde toplu sözleşmelerle ve asgari ücretle rahatlatacak bir proje yapacağız" açıklamasında bulundu.

DİĞER
Mehmet Dinçerler'den boşanan Hadise o iddialara ateş püskürdü! "Asla kabul etmiyorum, etmeyeceğim!"
SON DAKİKA: Billur Kalkavan kimdir? Kanser tedavisi gören Billur Kalkavan hayatını kaybetti
Altıntop ve Hurma arasında ipler gerildi! "Takımı almam"
G.Saray'dan sol bek bombası!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2023 yeni asgari ücret zammı belli oldu mu?
EPIC GAMES ÜCRETSİZ OYUNLAR | Epic Games'te bu hafta hangi oyunlar ücretsiz?
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2022 - İstanbul ezan saatleri
BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2022 - 15 Ekim Cumartesi
15 Ekim Döviz Kuru - Euro, dolar, çeyrek altın kaç TL?
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kayserispor-G.Saray maçının VAR hakemi belli oldu! Kayserispor-G.Saray maçının VAR hakemi belli oldu! 12:47
Göztepe 2 eksikle Tuzlaspor'u ağırlayacak Göztepe 2 eksikle Tuzlaspor'u ağırlayacak 12:42
Altıntop ve Hurma arasında ipler gerildi! "Takımı almam" Altıntop ve Hurma arasında ipler gerildi! "Takımı almam" 12:35
Denizlispor kafilesi, deplasman dönüşü kaza geçirdi Denizlispor kafilesi, deplasman dönüşü kaza geçirdi 12:31
Kayserispor - G.Saray maçı saat kaçta? Kayserispor - G.Saray maçı saat kaçta? 12:18
Tottenham - Everton maçı saat kaçta? Tottenham - Everton maçı saat kaçta? 12:05
Daha Eski
Wolverhampton - Nottingham Forest maçı saat kaçta? Wolverhampton - Nottingham Forest maçı saat kaçta? 12:01
Fulham - Bournemouth maçı saat kaçta? Fulham - Bournemouth maçı saat kaçta? 11:58
Leicester City - Crystal Palace maçı saat kaçta? Leicester City - Crystal Palace maçı saat kaçta? 11:55
Fenerbahçe'ye UEFA'dan dev kazanç! Lider çıkarsa... Fenerbahçe'ye UEFA'dan dev kazanç! Lider çıkarsa... 11:53
Avcı'nın İstanbul'da bileği bükülmüyor! Avcı'nın İstanbul'da bileği bükülmüyor! 11:53
Düzcespor Şanlıurfaspor CANLI İZLE Düzcespor Şanlıurfaspor CANLI İZLE 11:45