Haberler Haberler BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2022 - 15 Ekim Cumartesi barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu? İşte son veriler!

BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2022 - 15 Ekim Cumartesi barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu? İşte son veriler!

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI - Küresel ısınmanın etkileri her geçen gün biraz daha artarken Türkiye'nin en kalabalık kenti İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Megakentteki barajlarda doluluk oranı günlerdir yüzde 50'nin altında seyrederken 15 Ekim Cumartesi barajlardaki doluluk oranını sizler için derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ekim 2022 Cumartesi 09:37
BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2022 - 15 Ekim Cumartesi barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu? İşte son veriler!

Yaz mevsiminin geride kalması ancak beklenen yağışların bir türlü görülmemesiyle barajlardaki su seviyelerinde düşüş sürüyor. İstanbul'da baraj doluluk oranları vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konular arasında yer aldı. Resmi verilere göre, 15 Ekim Cumartesi günü İstanbul'da baraj doluluk oranı, düne kıyasla düşüş gösterek yüzde 44,56 oldu.

💦1 BARAJDA DOLULUK ORANI YÜZDE 50'NİN ÜZERİNDE💦

İstanbul'a su sağlayan 10 barajdan yalnızca yüzde 1'inde doluluk oranı yüzde 50'nin üzerinde... Alibey Barajı yüzde 30.05 olarak ölçülürken, Sazlıdere barajı ise yüzde 46,43 doluluk oranına sahip.

İŞTE BARAJLARA DAİR BAZI VERİLER📊

DİĞER
Bakışları hiç değişmedi! Türkiye'nin en güzel gelini oldu!
Bartın Amasra'daki maden faciasından 2 dakikayla kurtulan işçi konuştu! 15 kişiden bir tek o kurtuldu
Derbi alev alev! İşte Ismael ve Avcı'nın galibiyet planları
Batshuayi atıyor kasa doluyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2022 - İstanbul ezan saatleri
15 Ekim Döviz Kuru - Euro, dolar, çeyrek altın kaç TL?
SİGARAYA ZAM GELDİ Mİ? İşte sigara fiyat listesi!
GSB personel alımı başvurusu ne zaman?
💰DOLAR NE KADAR OLDU?
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Empoli - Monza maçı ne zaman? Empoli - Monza maçı ne zaman? 09:35
Werder Bremen-Mainz maçı ne zaman? Werder Bremen-Mainz maçı ne zaman? 09:35
Stuttgart-Bochum maçı ne zaman? Stuttgart-Bochum maçı ne zaman? 09:32
Zonguldak Kömürspor - Kastamonuspor CANLI İZLE Zonguldak Kömürspor - Kastamonuspor CANLI İZLE 09:31
Leipzig - Hertha Berlin maçı hangi kanalda? Leipzig - Hertha Berlin maçı hangi kanalda? 09:30
Eintracht Frankfurt-Bayer Leverkusen maçı ne zaman? Eintracht Frankfurt-Bayer Leverkusen maçı ne zaman? 09:29
Daha Eski
Wolfsburg - M'Gladbach maçı hangi kanalda? Wolfsburg - M'Gladbach maçı hangi kanalda? 09:23
Torino - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Torino - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 09:08
Flaş Beşiktaş yorumu! "Sosyal medya trolleri..." Flaş Beşiktaş yorumu! "Sosyal medya trolleri..." 07:54
Antalyaspor taraftarını taşıyan otobüse saldırı! Antalyaspor taraftarını taşıyan otobüse saldırı! 07:51
"Galibiyeti hak ettik" "Galibiyeti hak ettik" 00:34
Itoudis: Galibiyeti hak ettik! Itoudis: Galibiyeti hak ettik! 00:32