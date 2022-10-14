SİGARAYA ZAM GELDİ Mİ? Zamlı sigara fiyatları listesi! Philip Morris, BAT ve JTİ: Marlboro, Parlıament, Murattı, Lark, Chesterfıeld, L&M...

Sigaraya zam mı geldi, ne kadar oldu 2022? 14 Ekim Sigaraya yeni zam gelecek mi? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Philip Morris, British American Tobacco (BAT) ve Japan Tobacco International (JTI) grubunda yaşanan fiyat artışları sonrasında tüketiciler, gelecek zam ve indirim haberlerine odaklanmış durumda. Peki, Sigaraya zam mı geldi, ne kadar oldu 2022? 14 Ekim Sigaraya yeni zam gelecek mi? Philip Morris, JTI, BAT güncel sigara fiyatları...

SİGARAYA YENİ ZAM GELECEK Mİ? PHİLİP MORRİS, JTI, BAT GÜNCEL SİGARA FİYATLARI...

Sigara fiyatları için henüz yeni zam veya indirim açıklaması gelmedi. Konu hakkında açıklama geldiği anda detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...

SİGARA FİYATLARI ZAMLANDI MI?

Sigara fiyatlarına 2022 yılının başından beri çok sayıda zam geldi. Böylelikle sene başından bu yana fiyatlar toplamda 8 TL zamlandı.

14 EKİM 2022 GÜNCEL SİGARA FİYATLARI NE KADAR?

Sigara fiyatlarına 2022 yılında 5 kez zam gelmişti. Temmuz ayının ilk haftasında sigaraya 2 lira zam yapılmış ve ardından Eylül ayında da zam gelmişti. Böylece sigara 2022 yılı boyunca toplamda 8 lira zamlanmış oldu.

EN UCUZ SİGARA NE KADAR?

Sigaraya son olarak Temmuz ayında zam yapılmış, en ucuz paket 27 lira, en pahalı sigara ise 31,50 lira olmuştu.

JTI SİGARA FİYATLARI

Winston Slender: 28 TL

Winston Deep Blue & Dark Blue: 28 TL

Winston: 29 TL

Winston Xsence Black&Gray: 30 TL

Camel Slender: 27,50 TL

Camel: 28 TL

Monte Carlo: 27,50 TL

LD: 27,50 TL

2022 PHILIP MORRIS SİGARA FİYATLARI

Marlboro Edge: 29 TL

Marlboro Touch: 30 TL

Marlboro: 31 TL

Parliament: 31,50 TL

Parliament Midnight Blue: 30,50 TL

Muratti: 29 TL

Muratti Blu: 28 TL

Lark: 28 TL

Chesterfield: 27,50 TL

L&M: 27,50 TL

2022 BAT SİGARA FİYATLARI

Kent (Dark blue, dark blue long, switch): 28 TL

Kent D-Range: 28 TL

Kent (Blue, Grey, White): 29 TL

Kent Slims: 31 TL

Rothmans: 27,50 TL

Tekel 2000: 27,50 TL

Tekel 2001: 27,50 TL

Viceroy: 28,00 TL

Pall Mall: 28,00 TL

Samsun: 28,00 TL

Maltepe: 28,00 TL