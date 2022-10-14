Haberler Haberler SİGARAYA ZAM GELDİ Mİ? Zamlı sigara fiyatları listesi! Philip Morris, BAT ve JTİ: Marlboro, Parlıament, Murattı, Lark, Chesterfıeld, L&M...

SİGARAYA ZAM GELDİ Mİ? Zamlı sigara fiyatları listesi! Philip Morris, BAT ve JTİ: Marlboro, Parlıament, Murattı, Lark, Chesterfıeld, L&M...

Sigaraya zam geldiği ve yeni fiyatların 15 Ekim 2022 itibariyle geçerli olacağı iddia edildi. Sigaraya zam mı geldi, ne kadar oldu 2022? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Belirli aralıklarla sigara fiyatlarında yaşanan artış sonrasında tütün ürünleri tüketicileri gelecek yeni açıklamaları yakından takip ediyor. Peki, Sigaraya zam mı geldi, ne kadar oldu 2022? 14 Ekim Sigaraya yeni zam gelecek mi? Philip Morris, JTI, BAT güncel sigara fiyatları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ekim 2022 Cumartesi 00:01 Güncelleme Tarihi: 15 Ekim 2022 Cumartesi 00:30
SİGARAYA ZAM GELDİ Mİ? Zamlı sigara fiyatları listesi! Philip Morris, BAT ve JTİ: Marlboro, Parlıament, Murattı, Lark, Chesterfıeld, L&M...

Sigaraya zam mı geldi, ne kadar oldu 2022? 14 Ekim Sigaraya yeni zam gelecek mi? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Philip Morris, British American Tobacco (BAT) ve Japan Tobacco International (JTI) grubunda yaşanan fiyat artışları sonrasında tüketiciler, gelecek zam ve indirim haberlerine odaklanmış durumda. Peki, Sigaraya zam mı geldi, ne kadar oldu 2022? 14 Ekim Sigaraya yeni zam gelecek mi? Philip Morris, JTI, BAT güncel sigara fiyatları...

SİGARAYA YENİ ZAM GELECEK Mİ? PHİLİP MORRİS, JTI, BAT GÜNCEL SİGARA FİYATLARI...

Sigara fiyatları için henüz yeni zam veya indirim açıklaması gelmedi. Konu hakkında açıklama geldiği anda detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...

SİGARA FİYATLARI ZAMLANDI MI?

Sigara fiyatlarına 2022 yılının başından beri çok sayıda zam geldi. Böylelikle sene başından bu yana fiyatlar toplamda 8 TL zamlandı.

14 EKİM 2022 GÜNCEL SİGARA FİYATLARI NE KADAR?

Sigara fiyatlarına 2022 yılında 5 kez zam gelmişti. Temmuz ayının ilk haftasında sigaraya 2 lira zam yapılmış ve ardından Eylül ayında da zam gelmişti. Böylece sigara 2022 yılı boyunca toplamda 8 lira zamlanmış oldu.

EN UCUZ SİGARA NE KADAR?

Sigaraya son olarak Temmuz ayında zam yapılmış, en ucuz paket 27 lira, en pahalı sigara ise 31,50 lira olmuştu.

JTI SİGARA FİYATLARI

Winston Slender: 28 TL

Winston Deep Blue & Dark Blue: 28 TL

Winston: 29 TL

Winston Xsence Black&Gray: 30 TL

Camel Slender: 27,50 TL

Camel: 28 TL

Monte Carlo: 27,50 TL

LD: 27,50 TL

2022 PHILIP MORRIS SİGARA FİYATLARI

Marlboro Edge: 29 TL

Marlboro Touch: 30 TL

Marlboro: 31 TL

Parliament: 31,50 TL

Parliament Midnight Blue: 30,50 TL

Muratti: 29 TL

Muratti Blu: 28 TL

Lark: 28 TL

Chesterfield: 27,50 TL

L&M: 27,50 TL

2022 BAT SİGARA FİYATLARI

Kent (Dark blue, dark blue long, switch): 28 TL

Kent D-Range: 28 TL

Kent (Blue, Grey, White): 29 TL

Kent Slims: 31 TL

Rothmans: 27,50 TL

Tekel 2000: 27,50 TL

Tekel 2001: 27,50 TL

Viceroy: 28,00 TL

Pall Mall: 28,00 TL

Samsun: 28,00 TL

Maltepe: 28,00 TL

DİĞER
Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen'in reklamdan kazanacağı rakam dudak uçuklattı!
Bartın'da (Amasra) maden ocağında patlama! Ünlü isimlerden paylaşımlar peş peşe geldi! Pınar Altuğ, Ebru Gündeş, Petek Dinçöz...
Yardımcısı konuştu! "O efsane"
Okan Buruk ile yollar ayrılıyor mu? İngiltere'den bomba iddia
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
GSB personel alımı başvurusu ne zaman?
💰DOLAR NE KADAR OLDU?
tv8 CANLI İzle (TV8 CANLI YAYIN YOUTUBE HD)
atv CANLI YAYIN İZLE 2022 BUGÜN 📺
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2022 - İstanbul ezan saatleri
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Brentford hata yapmadı! Brentford hata yapmadı! 00:18
Vallecano ile Enes Ünal'lı Getafe yenişemedi! Vallecano ile Enes Ünal'lı Getafe yenişemedi! 00:13
Lille deplasmanda kazandı! Lille deplasmanda kazandı! 00:10
Ozan oynadı Hoffenheim farka koştu! Ozan oynadı Hoffenheim farka koştu! 23:23
F.Bahçe Beko hata yapmadı! F.Bahçe Beko hata yapmadı! 22:59
Boluspor 3 puanı 3 golle aldı! Boluspor 3 puanı 3 golle aldı! 22:03
Daha Eski
Akdeniz derbisinde kazanan Alanya! Akdeniz derbisinde kazanan Alanya! 21:58
Yardımcısı konuştu! "O efsane" Yardımcısı konuştu! "O efsane" 19:49
Dünya Kupası'nda yer almayabilir! Dünya Kupası'nda yer almayabilir! 19:39
F.Bahçe'ye transfer olacak mı? Yönetici açıkladı! F.Bahçe'ye transfer olacak mı? Yönetici açıkladı! 19:28
F.Bahçe'de 3 ismin tedavisine devam edildi F.Bahçe'de 3 ismin tedavisine devam edildi 18:56
Flaş iddia! Dünya devi gözünü Tudor'a dikti Flaş iddia! Dünya devi gözünü Tudor'a dikti 18:45