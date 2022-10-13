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MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 13 Ekim MasterChef eleme adayları kimler oldu? MasterChef bireysel dokunulmazlığı kim kazandı?

Ekranların en çok izlenen yarışma programlarından MasterChef, 13 Ekim Perşembe günü yayınlanacak yeni bölümüyle ekranlara gelecek. Ayaz'ın kaptanlığını yaptığı mavi takım ve Burak Kaya'nın kaptanlığını yaptığı kırmızı takım, şefler Mehmet Çetinkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın belirlediği menü için kıyasıya mücadele verecek. Peki, MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 13 Ekim MasterChef eleme adayları kimler oldu? MasterChef bireysel dokunulmazlığı kim kazandı? İşte MasterChef'in 13 Ekim Perşembe günü yayınlanacak bölümüyle ilgili tüm bilgiler...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ekim 2022 Perşembe 09:52 Güncelleme Tarihi: 13 Ekim 2022 Perşembe 09:53
MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 13 Ekim MasterChef eleme adayları kimler oldu? MasterChef bireysel dokunulmazlığı kim kazandı?

Televizyonların en çok izlenen yarışma programlarından olan MasterChef'te heyecan sürüyor. Perşembe günü yayınlanacak olan yeni bölümde yarışmacılar dış çekim için Ankara'ya gitti. Yarışmacılar, misafirlere Türk mutfağının yemeklerini yapıp dokunulmazlık oyununu kazanmaya çalışacak.

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef'in 13 Ekim Perşembe günü yayınlanacak yeni bölümünde mavi ve kırmızı takım, dokunulmazlığı kazanmak için mücadele verecek. Oyunun kazananı belli olduğunda haberimizde yer alacak.

MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

MasterChef'in çarşamba günü yayınlanan son bölümünde bireysel dokunulmazlığı kazanan isim Yağız oldu.

MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef'in 12 Ekim Çarşamba günü yayınlanan bölümünde ilk eleme adayı Çağatay oldu. İkinci eleme adayı ise yapılan oylama sonucu Kıvanç seçildi.

MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?

MAVİ TAKIM

  • Ayaz - Kaptan
  • Metin
  • Çağatay
  • Tayfun
  • Yağız
  • Kıvanç
  • Barış
  • Serpilay

KIRMIZI TAKIM

  • Burak Kaya - Kaptan
  • Büşra
  • Gamze
  • Görkem
  • Atike
  • Fatma Nur
  • Tolga
  • Burak

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