BAŞAKŞEHİR - RİGAS FS MAÇI İZLE CANLI | Başakşehir - Rigas FS maçı saat kaçta, hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

UEFA Konferans Ligi'nin A Grubu 4. maçında Rigas FS ile karşılaşacak olan Başakşehir, kazanarak puanını 10 yapmak istiyor. Teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde Avrupa kupalarında onuncu sınavını verecek olan Başakşehir maçının detayları arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Başakşehir - Rigas FS maçı canlı hangi kanalda? Başakşehir maçı saat kaçta?

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Başakşehir - Rigas FS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Başakşehir - Rigas FS maçı 13 Ekim Perşembe günü saat 19:45'te TV 8,5'ta canlı yayınlanacak.

EMRE BELÖZOĞLU YÖNETİMİNDE AVRUPA'DA ONUNCU SINAV

Medipol Başakşehir, teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde Avrupa kupalarında onuncu sınavını verecek.

Turuncu-lacivertliler, Belözoğlu yönetiminde geride kalan 9 karşılaşmada yenilgi yaşamazken, 6 galibiyet ve 3 beraberlikle sahadan ayrıldı. Medipol Başakşehir, bu maçlarda 20 gol atıp, kalesinde 4 gol gördü.

İstanbul ekibi, Emre Belözoğlu idaresinde İsrail'in Maccabi Netanya takımı ile sahasında oynadığı maçtan 1-1 eşitlikle ayrılırken, deplasmanda rakibini 1-0 mağlup ederek tur atlamayı başarmıştı. Turuncu-lacivertliler, İzlanda temsilcisi Breidablik'i ise deplasmanda 3-1, sahasında da 3-0 mağlup etti. Medipol Başakşehir, Belçika ekibi Antwerp ile İstanbul'da oynadığı maçtan 1-1'lik beraberlikle ayrılırken, deplasmanda rakibini 3-1 yenerek grup aşamasına kaldı. İstanbul ekibi, gruptaki ilk maçında deplasmanda İskoçya temsilcisi Hearts'ı 4-0, ikinci maçında da sahasında İtalyan ekibi Fiorentina'yı 3-0 mağlup etmeyi başardı. Son maçta ise Rigas FS ile 0-0 berabere kaldı.