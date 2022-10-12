Haberler Haberler İSKİ SU KESİNTİSİ – 12 Ekim 2022 İstanbul planlı su kesintisi olan ilçeler | Sular ne zaman gelecek?

İSKİ SU KESİNTİSİ – 12 Ekim 2022 İstanbul planlı su kesintisi olan ilçeler | Sular ne zaman gelecek?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) su kesintisi yaşanacak ilçelerin listesini paylaştı. Bugün hangi ilçelerde suların kesileceğini araştıran vatandaşlar için 12 Ekim Çarşamba 2022 İstanbul su kesintisi yapılacak ilçeleri haberimizde derledik. İşte su kesintisi yaşanacak ilçeler ve ‘sular ne zaman gelecek?’ sorusunun cevabı…

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ekim 2022 Çarşamba 09:40 Güncelleme Tarihi: 12 Ekim 2022 Çarşamba 09:40
İSKİ SU KESİNTİSİ – 12 Ekim 2022 İstanbul planlı su kesintisi olan ilçeler | Sular ne zaman gelecek?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) su kesintisi yaşanacak ilçelerin listesini paylaştı. Bugün hangi ilçelerde suların kesileceğini araştıran vatandaşlar için 12 Ekim Çarşamba 2022 İstanbul su kesintisi yapılacak ilçeleri haberimizde derledik. İşte su kesintisi yaşanacak ilçeler ve 'sular ne zaman gelecek?' sorusunun cevabı…

12 EKİM 2022 İSTANBUL PLANLI SU KESİNTİSİ OLAN İLÇELER

BÜYÜKÇEKMECE

Alkent 2000 Mah

Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 200 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 12.10.2022 08:06
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.10.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

EYÜPSULTAN

Çırçır Mah

Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 12.10.2022 07:46
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.10.2022 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

PLANLI KESİNTİLERİ HARİTADA GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

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