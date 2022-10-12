EMEKLİ MAAŞ PROMOSYONU BELLİ OLDU! | SGK emekli promosyonları ne kadar? Hangi kamu bankası kaç TL promosyon ödüyor?

EMEKLİ MAAŞ PROMOSYONU BELLİ OLDU! | Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren emekli promosyonlarında beklenen müjde SGK'dan geldi. Promosyonlar için asgari tutar belirlenip anlaşmalı bankalar da açıklanırken arama motorlarında hangi kamu bankası ne kadar promosyon veriyor? Maaş taşıma, banka değiştirme şartları neler? Emekli promosyonu nasıl alınır? sorularının cevabı en sık araştırılan konular arasına girdi. İşte detaylar...

HANGİ KAMU BANKASI NE KADAR PROMOSYON VERİYOR?

Bankalar ile imzalanacak protokole göre SGK'dan gelir/aylık alan emekli ve hak sahiplerinin maaşlarına göre alacakları promosyanlar şöyle:

👉Maaşı 3.500.-TL'ye kadar olanlara 3.000.-TL,

👉Maaşı 3.500.-TL – 7.500.-TL arası olanlara 3.500.-TL,

👉Maaşı 7.500.-TL – 10.000.-TL arası olanlara 4.500.-TL,

👉Maaşı 10.000.-TL'den fazla olanlara 5.000.-TL

3 (üç) yıl için peşin promosyon ödenmesi yapılacaktır. Bankalar tarafından promosyon ödenebilmesi için emekli ve hak sahiplerinin talepte bulunmaları ve gelir/aylıklarını 3 yıl süre ile bankadan alacaklarına ilişkin taahhütname imzalamaları gerekmektedir.

Belirlenen tutarlar asgari olup, Bankalar kendi uygulamaları doğrultusunda promosyon miktarlarını artırabileceklerdir.

MAAŞ TAŞIMA, BANKA DEĞİŞTİRME ŞARTLARI NELER?

Öncelikle maaşınızı taşımak istediğiniz bankaya TC kimliğinizle giderek talep oluşturuyorsunuz. Daha sonra bankaların tekliflerini değerlendirerek promosyonlarını değerlendirebilirsiniz. Ardından ikinci maaşınızı seçtiğiniz bankadan alabilirsiniz.

e-DEVLET ÜZERİNDEN MAAŞ TAŞIMA NASIL YAPILIR?

📌e-Devlete giriş yaptıktan sonra SGK'nın sayfasına gidin.

📌Burada hangi kurumdan emekliyseniz onun seçenekleri arasında banka ve adres değişikliğini bularak tıklayın.

📌Açılan sayfada kimlik bilgilerinizi görebilirsiniz. Sol taraftaki banka/şube değişikliğini tıklayarak yeni banka bilgilerinizi girebilirsiniz.

📌Ardından güncelleme kısmına tıklayın.

e-DEVLET ÜZERİNDEN MAAŞ TAŞIMAK İÇİN TIKLAYIN

EMEKLİ PROMOSYONU NASIL ALINIR?

Bankalar tarafından promosyon ödenebilmesi için emekli ve hak sahiplerinin talepte bulunmaları ve gelir/aylıklarını 3 yıl süre ile bankadan alacaklarına ilişkin taahhütname imzalamaları gerekmektedir.

SGK'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, SGK ile bankalar arasında Mart 2020'de imzalanan emekli ve hak sahiplerine banka promosyon ödenmesine ilişkin protokoller 1 Kasım'da yenilenecek.

SGK'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, SGK ile bankalar arasında Mart 2020'de imzalanan emekli ve hak sahiplerine banka promosyon ödenmesine ilişkin protokoller 1 Kasım'da yenilenecek.