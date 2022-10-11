11 EKİM DÜNYA KIZ ÇOCUKLARI GÜNÜ | Dünya Kız Çocukları Günü nedir? 11 Ekim ne günü? 11 Ekim Dünya Kız Çocukları günü neden kutlanır?

Her yıl 11 Ekim'de kutlanan Dünya Kız Çocukları günü için detaylar araştırılıyor. 2012'de Birleşmiş Milletler tarafından alınan bir kararla, kız çocuklarının cinsiyetlerinden ötürü maruz kaldığı eşitsizlik için farkındalık yaratmak amacıyla kutlanmaktadır. İşte detaylar...

11 EKİM DÜNYA KIZ ÇOCUKLARI GÜNÜ NEDİR? NEDEN KUTLANIR?

Dünya Kız Çocukları Günü, her yıl 11 Ekim'de dünya çapında kutlanan bir gündür. 2012'de Birleşmiş Milletler tarafından alınan bir kararla, kız çocuklarının cinsiyetlerinden ötürü maruz kaldığı eşitsizlik konusundaki farkındalığın artırılması amacıyla kutlanmaya başlamıştır. Eğitim hakkı, beslenme, yasal haklar, kadına yönelik şiddet ve zorla evlilik konuları da Dünya Kız Çocukları Günü kapsamında gündeme taşınmaktadır.