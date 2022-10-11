Haberler Haberler 11 EKİM DÜNYA KIZ ÇOCUKLARI GÜNÜ | Dünya Kız Çocukları Günü nedir? 11 Ekim ne günü? 11 Ekim Dünya Kız Çocukları günü neden kutlanır?

11 EKİM DÜNYA KIZ ÇOCUKLARI GÜNÜ | Dünya Kız Çocukları Günü nedir? 11 Ekim ne günü? 11 Ekim Dünya Kız Çocukları günü neden kutlanır?

Her yıl 11 Ekim tarihinde kutlanan kız çocuklarına ithaf edilen Dünya Kız Çocukları Günü, arama motorları ve sosyal medyada sık sık araştırılıyor. Birleşmiş Milletler tarafından alınan karar ile kutlanmaya başlayan Dünya Kız Çocukları günü nedir? 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü neden kutlanır? İşte tüm detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ekim 2022 Salı 15:10 Güncelleme Tarihi: 11 Ekim 2022 Salı 15:20
11 EKİM DÜNYA KIZ ÇOCUKLARI GÜNÜ | Dünya Kız Çocukları Günü nedir? 11 Ekim ne günü? 11 Ekim Dünya Kız Çocukları günü neden kutlanır?

Her yıl 11 Ekim'de kutlanan Dünya Kız Çocukları günü için detaylar araştırılıyor. 2012'de Birleşmiş Milletler tarafından alınan bir kararla, kız çocuklarının cinsiyetlerinden ötürü maruz kaldığı eşitsizlik için farkındalık yaratmak amacıyla kutlanmaktadır. İşte detaylar...

11 EKİM DÜNYA KIZ ÇOCUKLARI GÜNÜ NEDİR? NEDEN KUTLANIR?

Dünya Kız Çocukları Günü, her yıl 11 Ekim'de dünya çapında kutlanan bir gündür. 2012'de Birleşmiş Milletler tarafından alınan bir kararla, kız çocuklarının cinsiyetlerinden ötürü maruz kaldığı eşitsizlik konusundaki farkındalığın artırılması amacıyla kutlanmaya başlamıştır. Eğitim hakkı, beslenme, yasal haklar, kadına yönelik şiddet ve zorla evlilik konuları da Dünya Kız Çocukları Günü kapsamında gündeme taşınmaktadır.

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