Haberler Haberler EYT’DE GERİ SAYIM SÜRÜYOR! Kimler maaşını yüksek alacak? Hesap yaparken bu detaylara dikkat!

EYT’DE GERİ SAYIM SÜRÜYOR! Kimler maaşını yüksek alacak? Hesap yaparken bu detaylara dikkat!

Emeklilikte yaşa takılanlar yeni çıkacak yasayı heyecanla beklerken Aralık ayında açıklanması beklenen kanun tasarısı için son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Milyonlarca EYT'linin cevabını araştırdığı sorular arasında yer alan kimlerin yüksek maaş alacağı konusu da netleşiyor. İşte EYT'lilerin maaş hesabı yaparken dikkat etmesi gerekenler...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ekim 2022 Pazar 15:38
EYT’DE GERİ SAYIM SÜRÜYOR! Kimler maaşını yüksek alacak? Hesap yaparken bu detaylara dikkat!

EYT'DE SON DAKİKA GELİŞMELERİ | Emeklilikte Yaşa Takılan milyonlarca vatandaşın beklediği EYT yasasında gözler Aralık ayına çevrilirken maaş hesabı konusunda detaylar netleşmeye başladı. 8 Eylül 1999 tarihinden önce emekli olan kişilerin geri sayıma başladığı düzenleme, bakanlıkların oluşturduğu komisyonların hazırlıklarını tamamlamasıyla çalışma teknik olarak sonlandı. EYT'lilerin emekli olması için gerekli şartların 2023 yılından itibaren sağlanacağı tahmin edilirken maaş hesabı yapmak isteyen vatandaşların en çok merak ettiği konu ise kimlerin yüksek maaş alacağı oldu.

EYT MAAŞ HESAPLAMASI

Sabah'ın haberine göre, Emeklilikte Yaşa Takılanlar için beklenen yasanın çıkmasının ardından yaşı tutmayan ancak diğer tüm şartları sağlayan kişilerin, örneğin primi ve sigortalılık süresi tamamlanmış olanların maaş hesapları, diğer tüm emekli aylığı bağlananlar gibi, 3 dönem üzerinden yapılacak.

EYT MAAŞ HESABINDA 3 DÖNEM HESABI

👉2000 yılı öncesi,
👉2000-2008 yılları arası ve
👉2008'in 10'uncu ayından sonraki dönem olmak üzere 3 ayrı hesaplama söz konusu olacak.

Bu 3 dönemdeki hesaplar yapılıp birleştirilerek emeklinin maaşı ortaya çıkacak. Kısacası emekli maaşı hesaplaması yapılırken sigortalılık dönemindeki tüm kazançlar dikkate alınacak.

EYT EMEKLİLİK MAAŞINI ETKİLEYECEK UNSURLAR

  • Kişilerin çalıştıkları yıllar,
  • Aylık kazançları,
  • Çalışma süreleri,
  • Yaş beklerken ödenen fazla primler,
  • İşe ara verip vermemiş olmaları maaşın miktarında etkili olacak.

HANGİ EYT'LİLERİN EMEKLİ MAAŞI YÜKSEK OLACAK?

EYT'ye tabi olanlar da temelde diğer hak sahipleri gibi prim gün sayısı çok olanlar değil SGK'ya bildirilen prime esas kazanç yani brüt maaşı yüksek olanlar daha fazla emekli maaşı alacak.

Bütün çalışma hayatı asgari ücret üzerinden bildirilenler ise daha düşük maaş alacak. Burada üç ayrı hesaplama yapıldığı için tüm kazançlar önem kazanıyor. Yani son yıllar değil ilk çalışma hayatınızdan bu güne kadar tüm kazançlarınıza bakılıyor.

Ayrıca 3 döneme ilişkin farklı Aylık Bağlama Oranları ve güncelleme katsayılarıyla nedeniyle; bu oranların yüksek olduğu dönemlerde primi daha fazla olan hak sahipleri daha yüksek emekli maaşı alacak.

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