Haberler Haberler 💰DOLAR NE KADAR OLDU? | 9 Ekim 2022 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?

💰DOLAR NE KADAR OLDU? | 9 Ekim 2022 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?

Dolar, Euro gibi evrensel para birimleriyle ve altın kuruyla ilgilenen yatırımcı ve vatandaşlar, arama motorlarında döviz ve altın kurlarını araştırıyor. Peki dolar ne kadar oldu? 9 Ekim 2022 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın fiyatlarını ve 1 dolar kaç TL? sorusunun cevabını haberimizde derledik. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ekim 2022 Pazar 06:50 Güncelleme Tarihi: 09 Ekim 2022 Pazar 07:30
💰DOLAR NE KADAR OLDU? | 9 Ekim 2022 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?

Yatırımcı ve vatandaşların dikkatle takip ettikleri dolar kurunda dalgalanmalar devam ederken vatandaşlar, 'Dolar ne kadar oldu? 9 Ekim 2022 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?' sorularının cevabını araştırıyor. Evrensel piyasalara olduğu gibi iç piyasalara da yön veren dolar ve altın kurları, anlık takipleriyle haberimizde...

9 EKİM 2022 ALTIN FİYATLARI VE DÖVİZ KURLARINDAKİ SON DURUM

(Dolar-Euro-Sterlin Kaç TL?) CANLI DÖVİZ HAREKETLERİ İÇİN TIKLAYIN...

ABD Doları: 18,55 (Alış) - 18,68 (Satış)

EURO: 18,09 (Alış) - 18,11 (Satış)

STERLİN: 20,58 (Alış) - 20,68 (Satış)

1 DOLAR = 18,55 TL

💰CANLI - Güncel altın fiyatları için tıklayın! (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)

👉9 Ekim Pazar 2022 canlı altın fiyatları...

📌GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.014,36

Gram altın satış: 1.014,53

📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 1.662,00

Çeyrek altın satış: 1.679,00

📌YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 3.318,00

Yarım altın satış: 3.359,00

📌TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 6.625,00

Tam altın satış: 6.695,00

📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 6.782,00

Cumhuriyet altını satış: 6.884,00

📌ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 6.809,00

Ata altın satış: 6.870,00

NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 9 Ekim Pazar günü saat 06.30 itibarıyla alınmıştır.

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