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BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2022 - 9 Ekim Pazar barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu? İşte son veriler!

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI - Küresel ısınmanın etkileri her geçen gün biraz daha artarken Türkiye'nin en kalabalık kenti İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Megakentteki barajlarda doluluk oranı aylar sonra ilk kez yüzde 50'nin altına düşerken 9 Ekim Pazar barajlardaki doluluk oranını sizler için derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ekim 2022 Pazar 09:18
BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2022 - 9 Ekim Pazar barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu? İşte son veriler!

Yaz mevsiminin geride kalması ancak beklenen yağışların bir türlü görülmemesiyle barajlardaki su seviyelerinde düşüş sürüyor. İstanbul'da baraj doluluk oranları vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konular arasında yer aldı. Resmi verilere göre, 9 Ekim Pazar günü İstanbul'da baraj doluluk oranı, düne kıyasla düşüş gösterek yüzde 46,1 oldu.

💦5 BARAJDA DOLULUK ORANI YÜZDE 50'NİN ÜZERİNDE💦

İstanbul'a su sağlayan 10 barajdan yalnızca yüzde 1'inde doluluk oranı yüzde 50'nin üzerinde... Alibey Barajı yüzde 31.39 olarak ölçülürken, Sazlıdere barajı ise yüzde 46,98 doluluk oranına sahip.

İŞTE BARAJLARA DAİR BAZI VERİLER📊

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