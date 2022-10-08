Haberler Haberler 💰DOLAR NE KADAR OLDU? | 8 Ekim 2022 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?

💰DOLAR NE KADAR OLDU? | 8 Ekim 2022 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?

Dolar, Euro gibi evrensel para birimleriyle ve altın kuruyla ilgilenen yatırımcı ve vatandaşlar, arama motorlarında döviz ve altın kurlarını araştırıyor. Peki dolar ne kadar oldu? 8 Ekim 2022 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın fiyatlarını ve 1 dolar kaç TL? sorusunun cevabını haberimizde derledik. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ekim 2022 Cumartesi 11:01
💰DOLAR NE KADAR OLDU? | 8 Ekim 2022 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?

Yatırımcı ve vatandaşların dikkatle takip ettikleri dolar kurunda dalgalanmalar devam ederken vatandaşlar, 'Dolar ne kadar oldu? 8 Ekim 2022 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?' sorularının cevabını araştırıyor. Evrensel piyasalara olduğu gibi iç piyasalara da yön veren dolar ve altın kurları, anlık takipleriyle haberimizde...

8 EKİM 2022 ALTIN FİYATLARI VE DÖVİZ KURLARINDAKİ SON DURUM

(Dolar-Euro-Sterlin Kaç TL?) CANLI DÖVİZ HAREKETLERİ İÇİN TIKLAYIN...

ABD Doları: 18,55 (Alış) - 18,68 (Satış)

EURO: 18,09 (Alış) - 18,11 (Satış)

STERLİN: 20,58 (Alış) - 20,68 (Satış)

1 DOLAR = 18,55 TL

💰CANLI - Güncel altın fiyatları için tıklayın! (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)

👉8 Ekim Cumartesi 2022 canlı altın fiyatları...

📌GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.014,36

Gram altın satış: 1.014,53

📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 1.660,00

Çeyrek altın satış: 1.682,00

📌YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 3.314,00

Yarım altın satış: 3.365,00

📌TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 6.618,00

Tam altın satış: 6.708,00

📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 6.772,00

Cumhuriyet altını satış: 6.874,00

📌ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 6.802,00

Ata altın satış: 6.884,00

NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 8 Ekim Cumartesi günü saat 09.15 itibarıyla alınmıştır.

DİĞER
Başak Gümülcinelioğlu ile Çağrı Çıtanak bugün evleniyor! Düğün öncesi öyle pozlar verdiler ki... Sosyal medya yıkıldı!
Burak Özçivit ve 5 aylık hamile eşi Fahriye Evcen Nişantaşı'nda görüntülendi
G.Saray'dan yerli harekatı! Hedefteki isim...
Flaş yorum! "Süper Lig'in en iyisi"
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
KPSS ÖN LİSANS ÇIKMIŞ SORULAR | ÖSYM KPSS Ön Lisans son 5 yıl çıkmış soru ve PDF çözümleri - KPSS Çıkmış Sorular PDF İNDİR
2022 KPSS Ön Lisans giriş belgesi sorgula
KPSS Ön Lisans kaç dakika sürecek?
KPSS Ön Lİsans sınavı ne zaman?
Bugün hava nasıl olacak? 8 Ekim 2022 hava durumu
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Samsunspor - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TFF 1. Lig Samsunspor - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TFF 1. Lig 11:18
Eyüpspor - Manisa FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TFF 1. Lig Eyüpspor - Manisa FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TFF 1. Lig 11:14
Keçiörengücü - Boluspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TFF 1. Lig Keçiörengücü - Boluspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TFF 1. Lig 11:09
Bodrumspor - Sakaryaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TFF 1. Lig Bodrumspor - Sakaryaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TFF 1. Lig 11:03
EURO 2024 Elemeleri kura çekimi ne zaman? EURO 2024 Elemeleri kura çekimi ne zaman? 10:51
Okan Buruk kararını verdi! Rashica... Okan Buruk kararını verdi! Rashica... 10:37
Daha Eski
Pepe Beşiktaş'ı pişman etti! Pepe Beşiktaş'ı pişman etti! 10:26
Antalyaspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig Antalyaspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig 10:21
İstanbulspor - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig İstanbulspor - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig 10:13
Bochum-Eintracht Frankfurt maçı ne zaman? Bochum-Eintracht Frankfurt maçı ne zaman? 10:12
Mainz-Leipzig maçı ne zaman? Mainz-Leipzig maçı ne zaman? 10:08
Bayer Leverkusen-Schalke maçı ne zaman? Bayer Leverkusen-Schalke maçı ne zaman? 10:05