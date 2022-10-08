Yatırımcı ve vatandaşların dikkatle takip ettikleri dolar kurunda dalgalanmalar devam ederken vatandaşlar, 'Dolar ne kadar oldu? 8 Ekim 2022 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?' sorularının cevabını araştırıyor. Evrensel piyasalara olduğu gibi iç piyasalara da yön veren dolar ve altın kurları, anlık takipleriyle haberimizde...

8 EKİM 2022 ALTIN FİYATLARI VE DÖVİZ KURLARINDAKİ SON DURUM

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ABD Doları: 18,55 (Alış) - 18,68 (Satış)

EURO: 18,09 (Alış) - 18,11 (Satış)

STERLİN: 20,58 (Alış) - 20,68 (Satış)

1 DOLAR = 18,55 TL

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👉8 Ekim Cumartesi 2022 canlı altın fiyatları...

📌GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.014,36

Gram altın satış: 1.014,53

📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 1.660,00

Çeyrek altın satış: 1.682,00

📌YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 3.314,00

Yarım altın satış: 3.365,00

📌TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 6.618,00

Tam altın satış: 6.708,00

📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 6.772,00

Cumhuriyet altını satış: 6.874,00

📌ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 6.802,00

Ata altın satış: 6.884,00

NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 8 Ekim Cumartesi günü saat 09.15 itibarıyla alınmıştır.