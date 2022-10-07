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TUS TERCİHLERİ NE ZAMAN 2022? | TUS tercihleri ne zaman başlayacak? - ÖSYM tercih kılavuzu

Tıpta uzmanlık eğitimi almak ve branş seçimi için Tıp Fakültesi öğrencilerinin katılım gösterdiği TUS/2 2022'de sonuçlar heyecanla bekleniyor. 4 Eylül 2022 tarihinde gerçekleşen sınavın ardından adaylar, ÖSYM'nin açıkladığı kontenjanlar tablosuyla tercih yapmak için geri sayarken TUS tercihleri ne zaman başlayacak? sorusu da sıklıkla araştırılıyor. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ekim 2022 Cuma 16:30
TUS TERCİHLERİ NE ZAMAN 2022? | TUS tercihleri ne zaman başlayacak? - ÖSYM tercih kılavuzu

TUS TERCİHLERİ NE ZAMAN 2022? | Tıp Fakültesi son sınıf öğrencileri ve mezunlarının, uzmanlaşmak istedikleri branşı seçerek o branşta eğitim görmelerini sağlayan TUS, 4 Eylül 2022'de gerçekleşti. Adaylar, TUS 2022 2. dönem kontenjanlarının da açıklanmasının ardından tercih tarihlerini araştırıyor. İşte tüm merak edilenler...

TUS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

ÖSYM tarafından 4 Eylül'de yapılan TUS sınavı sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte TUS sınav sonuçları sonrasında aldıkları puanlara göre tercih işlemlerini yapacak olan adaylar, boş kontenjanlar kılavuzluğunda tercihlerini yapacak. TUS tercih işlemleri için ÖSYM tarafından henüz tarih verilmedi.

2022 TUS SONUÇ SORGULAMA EKRANI

Adaylar, Tıpta Uzmanlık Eğitimi sınavında 2. dönem sonuçlarına ÖSYM'nin sonuç sitesinden erişim sağlayabilecekler. Her uzmanlık seçiminin yapıldığı puana bağlı olarak ilgili bir tablo görüntülenir. Kontenjan tablosunda yer alan programlar, ilgili ağırlıklı uzmanlık sınavı puanı 45 ve üzeri olan programlardan seçilir. Yerleştirme kriteri olarak kullanılan ağırlıklı yeterlik sınavına 45 puanın altında girenler, bu puanla öğrenci alan programlara yerleştirme sürecine dahil edilmezler.

TUS/2 2022 SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYIN

ÖSYM TERCİH KILAVUZU

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen 2022-TUS 1. dönem sınavı 4 Eylül 2022'de gerçekleşti. ÖSYM, TUS 2. Sönem kontenjan kılavuzunu yayınladı.

Adaylar, tercihlerini bireysel olarak ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda gerçekleştirebilecek.

TUS 2022 2. DÖNEM KONTENJANLARI İÇİN TIKLAYIN

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