KANDİL SİMİDİ YAPIMI | Ev yapımı mahlepli mahlepsiz kandil simidi malzemeleri | Kandil simidi tarifi ve püf noktaları...

Yardımseverlik, paylaşım, sadaka gibi anlamlı davranışlara önem veren kişilerce bazı dini günlerde sembol olmuş yiyecekler çevreye dağıtım yapılabilir. Bu yiyeceklerden biri de kandil simididir. Bazı kesimler de kandil simidini evde yapıp dağıtmayı tercih ediyor. Peki, Kandil simidi naıl yapılır? İşte yanıtı...

KANDİL SİMİDİ MAHLEPLİ

📋Kandil simidi malzemeleri:

🔸250 gram tereyağı (tavaya konulup yarısı erimiş yarısı erimeden kalmış olacak)

🔸1 çay bardağı sıvı yağ

🔸1 çay bardağı yoğurt

🔸1 yumurtanın sarısı hamurun içine yumurta akı üzerine

🔸1 tatlı kaşığı tuz

🔸1 tatlı kaşığı toz şeker

🔸1 çay kaşığı mahlep

🔸1 çay kaşığı dolu kabartma tozu

🔸1 tatlı kaşığı sirke

🔸4-4.5 su bardağı kadar un

🔸Susam

📝MAHLEPLİ KANDİL SİMİDİ TARİFİ

Öncelikle kullandığınız malzemelerin oda sıcaklığında olmasına özen gösterin. Kandil simidi tarifinde en önemli nokta kullanılan malzemelerin ölçüsünü iyi ayarlamaktır. Kandil simidi yaparken kullandığınız malzemeleri göz kararı değil ölçüye göre kullanın. Fırından fırına pişirme süresi ve sıcaklık ayarı değişebilir. Kandil simidi yaparken fırınınızın yeterli ısıda olmasına özen gösterin. Yüksek sıcaklıkta kandil simidinin dışı hemen pişerken içi çiğ kalabilir.

KANDİL SİMİDİ MAHLEPSİZ

📋Malzemeler:

🔹1 yumurta sarısı

🔹2 çorba kaşığı yoğurt

🔹2 çorba kaşığı üzüm sirkesi

🔹1. 5 çorba kaşığı şeker

🔹1 tatlı kaşığı tuz

🔹125 gram margarin

🔹Yarım çay bardağı sıvı yağ

🔹2 çay kaşığı kabartma tozu

🔹3 su bardağı un

🔹1 yumurta beyazı

🔹Susam

🔹Çörek otu

🔥MAHLEPSİZ KANDİL SİMİDİ PİŞİRİLİŞİ

Oda sıcaklığındaki margarin sıvı yağ sirke yoğurt tuz şeker yumurta sarısı karıştırılır ardından un ve kabartma tozu eklenir. Kulak memesi kıvamına gelindiğinde ceviz büyüklüğünde hamur alınır elle açılıp çay bardağı ile kesilir ortasını da şişe kapağı ile kesilir ardından yumurta beyazına ve susama bulanır 180 derece de 20 dakika pişirilir.