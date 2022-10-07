İSKİ SU KESİNTİSİ – 7 Ekim 2022 İstanbul planlı su kesintisi olan ilçeler | Sular ne zaman gelecek?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) su kesintisi yaşanacak ilçelerin listesini paylaştı. Bugün hangi ilçelerde suların kesileceğini araştıran vatandaşlar için 7 Ekim Cuma 2022 İstanbul su kesintisi yapılacak ilçeleri haberimizde derledik. İşte su kesintisi yaşanacak ilçeler ve 'sular ne zaman gelecek?' sorusunun cevabı…

7 EKİM 2022 İSTANBUL PLANLI SU KESİNTİSİ OLAN İLÇELER

PENDİK

Şeyhli Mah,Kurtköy Mah

Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 07.10.2022 09:23

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.10.2022 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.