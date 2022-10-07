Haberler Haberler GREEN CARD BAŞVURU EKRANI | ABD yeşil kart (Green Card) başvurusu nasıl yapılır? Green Card başvuru şartları neler?

GREEN CARD BAŞVURU EKRANI | ABD yeşil kart (Green Card) başvurusu nasıl yapılır? Green Card başvuru şartları neler?

Green Card, ABD'de kalıcı ikamet etmek için her yıl birçok ülkede gerçekleştirilen çekiliş ile verilmektedir. Green Card başvurularının başlaması ile birlikte birçok kişi detayları araştırıyor. Green Card başvuru koşulları ve detaylar ile ilgili bilgiler haberimizde yer alacak. Peki, Green Card başvurusu nasıl ve nereden yapılır? İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ekim 2022 Cuma 10:02
GREEN CARD BAŞVURU EKRANI | ABD yeşil kart (Green Card) başvurusu nasıl yapılır? Green Card başvuru şartları neler?

Green Card başvuru ekranı - Amerika Birleşik Devletleri'nde kalıcı ikamet etmek için her yıl gerçekleştirilen Green Card başvuruları başladı. 2022 Green Card başvuruları için tüm detaylar merak ediliyor. Özellikle başvurunun nasıl ve nereden yapılacağı araştırılıyor. Peki, ABD yeşil kart (Green Card) başvurusu nasıl yapılır? Şartları ne?

GREEN CARD BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

ABD Freetown Büyükelçiliği, DV 2024 Green Card çekilişi başvuru tarihlerini açıkladı. Elçilikten yapılan açıklamaya göre; bu yıl Green Card başvuruları, 5 Ekim - 8 Kasım 2022 tarihlerinde alınacak.

GREEN CARD BAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

2022 Green Card başvuruları, DV Lottery internet sitesi üzerinden gerçekleştirilmektedir. Başvuru esnasında sorulan tüm sorular İngilizce sorulmaktadır. Tüm soruların doğru şekilde doldurulması gerekmektedir.

GREEN CARD BAŞVURUSU İÇİN KOŞULLAR NEDİR? İNGİLİZCE BİLMEK ZORUNLU MU?

Green Card başvurusu yaparken bilgileri hatasız doldurmanız gerekmektedir. Ancak koşullar arasında İngilizce dil bilgisi seviyesi yer almamaktadır. Çekiliş sonucunda yapılacak mülakatta İngilizce yeterliliğin sağlanması gerekmektedir.

  • Amerika, Green Card başvurusunda bulunan kişilerin lise veya dengi bir okuldan mezun durumda olmasını şart koşmaktadır. ABD Green Card başvurusunda bulunan kişiler aynı zamanda son 5 yıl içerisinde uzmanlık ve deneyim gerektiren bir işte en az 2 yıl çalışmış olmalıdır.
  • Green Card kurasına katılmak isteyen kişiler başvurularını Ekim -Kasım aralığında yapmalıdır.
  • ABD Green Card başvurusunda bulunacak kişiler yalnızca 1 kez başvuru yapma hakkına sahiptirler. Aynı kişi adına birden fazla başvuru yapılması durumunda kişinin tüm başvuruları geçersiz olacaktır.
  • Green Card başvuru işlemleri www.dvlottery.state.gov adresinden online olarak yapılmaktadır. Amerika Green Card başvurusu yapılırken başvuru sahibinin kimlik bilgileri, vatandaşı olunan ülkeye ilişkin bilgiler ve varsa eş ve çocuklara dair bilgiler ibraz edilmelidir. Başvuruda kullanılacak fotoğraf sitede talep edilen özelliklere uygun olarak yüklenmelidir.
  • Ülkenin, Amerikan hükûmetince Green Card başvurusu yapabilen ülkeler arasında belirlenmiş olması. Türkiye, bu hakka sahip olan ülkelerdendir.
  • 18 yaşını geçmiş olmak. 18 yaşından küçük kişiler, ebeveynlerinin denetiminde başvuru yapabilmektedir.
  • Başvuru sonrasında verilen numarayı mutlaka saklamak gerekmektedir.

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