Yatırımcı ve vatandaşların dikkatle takip ettikleri dolar kurunda dalgalanmalar devam ederken vatandaşlar, 'Dolar ne kadar oldu? 7 Ekim 2022 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?' sorularının cevabını araştırıyor. Evrensel piyasalara olduğu gibi iç piyasalara da yön veren dolar ve altın kurları, anlık takipleriyle haberimizde...

7 EKİM 2022 ALTIN FİYATLARI VE DÖVİZ KURLARINDAKİ SON DURUM

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ABD Doları: 18,58 (Alış) - 18,59 (Satış)

EURO: 18,23 (Alış) - 18,23 (Satış)

STERLİN: 20,73 (Alış) - 20,83 (Satış)

1 DOLAR = 18,59 TL

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👉6 Ekim Çarşamba 2022 canlı altın fiyatları...

📌GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.023,92

Gram altın satış: 1.024,11

📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 1.674,00

Çeyrek altın satış: 1.691,00

📌YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 3.343,00

Yarım altın satış: 3.384,00

📌TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 6.675,00

Tam altın satış: 6.744,00

📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 6.836,00

Cumhuriyet altını satış: 6.939,00

📌ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 6.861,00

Ata altın satış: 6.922,00

NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 7 Ekim Cuma günü saat 12.25 itibarıyla alınmıştır.