Yatırımcı ve vatandaşların dikkatle takip ettikleri dolar kurunda dalgalanmalar devam ederken vatandaşlar, 'Dolar ne kadar oldu? 7 Ekim 2022 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?' sorularının cevabını araştırıyor. Evrensel piyasalara olduğu gibi iç piyasalara da yön veren dolar ve altın kurları, anlık takipleriyle haberimizde...
7 EKİM 2022 ALTIN FİYATLARI VE DÖVİZ KURLARINDAKİ SON DURUM
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ABD Doları: 18,58 (Alış) - 18,59 (Satış)
EURO: 18,23 (Alış) - 18,23 (Satış)
STERLİN: 20,73 (Alış) - 20,83 (Satış)
1 DOLAR = 18,59 TL
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👉6 Ekim Çarşamba 2022 canlı altın fiyatları...
📌GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 1.023,92
Gram altın satış: 1.024,11
📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın alış: 1.674,00
Çeyrek altın satış: 1.691,00
📌YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın alış: 3.343,00
Yarım altın satış: 3.384,00
📌TAM ALTIN NE KADAR?
Tam altın alış: 6.675,00
Tam altın satış: 6.744,00
📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış: 6.836,00
Cumhuriyet altını satış: 6.939,00
📌ATA ALTIN NE KADAR?
Ata altın alış: 6.861,00
Ata altın satış: 6.922,00
NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 7 Ekim Cuma günü saat 12.25 itibarıyla alınmıştır.