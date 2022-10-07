BAKAN MÜJDEYİ VERDİ: 1200 YÖNETİM PERSONELİ ALINACAK | Bakanlık yurtlarına personel başvurusu nasıl yapılır? Kimler başvurabilir, KPSS şartı olacak mı?

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Şehir Buluşmaları kapsamında Adana'da yaptığı konuşmada, iş arayan kişilere büyük müjdeyi duyurdu. Bakanlığı bağlı yurtlara bin 200 yönetim personeli alınacağı müjdesini vatandaşlarla paylaşan Bakan Kasapoğlu'nun konuşmasının ardından Bakanlık yurtlarına personel başvurusu nasıl yapılır? Kimler başvurabilir, KPSS şartı olacak mı? soruları, en çok araştırılanlar listesinde ilk sıralara yükseldi. İşte detaylar...

BAKANLIK YURTLARINA PERSONEL BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bakanlığa bağlı yurtlara bin 200 yönetim personeli alınacağını açıkladı. Bakan Kasapoğlu açıklamasında detaylara ve başvuru şartlarına yer vermezken başvurunun nasıl yapılacağının önümüzdeki günlerde Bakanlığın resmi internet sitesinde paylaşılması bekleniyor.

BAKANLIK YURTLARI PERSONEL ALIMI KİMLER BAŞVURABİLİR, KPSS ŞARTI OLACAK MI?

Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı yurtlara alınacak bin 200 personelin yönetim personeli olacağı bilinyor. Bu sebeple adaylarda KPSS şartı aranabileceğinden her pozisyon için KPSS puanının şart koşulmaması ihtimali de var. Bakanlık tarafından detaylar açıklandığında haberimiz güncellenecektir.