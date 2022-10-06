Haberler Haberler YENİ ASGARİ ÜCRET ZAMMI BELLİ OLDU MU? | 2023’te asgari ücret ne kadar olacak?  - Son dakika asgari ücret tahminleri

YENİ ASGARİ ÜCRET ZAMMI BELLİ OLDU MU? | 2023’te asgari ücret ne kadar olacak?  - Son dakika asgari ücret tahminleri

Milyonlarca vatandaşın heyecanla beklediği asgari ücret zammında ilk tahminler yapıldı. Yılın ikinci yarısında da enflasyon verilerinin açıklanmasıyla, yeni yıla 3 ay kala vatandaşlar arama motorlarında yeni asgari ücret zammı belli oldu mu? 2023’te asgari ücret ne kadar olacak?  - Son dakika asgari ücret tahminleri konularını araştırıyor. İşte detaylar…

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ekim 2022 Perşembe 15:34 Güncelleme Tarihi: 06 Ekim 2022 Perşembe 16:04
YENİ ASGARİ ÜCRET ZAMMI BELLİ OLDU MU? | 2023’te asgari ücret ne kadar olacak?  - Son dakika asgari ücret tahminleri

YENİ ASGARİ ÜCRET ZAMMI BELLİ OLDU MU? | Milyonlarca vatandaşın heyecanla beklediği asgari ücret zammında ilk tahminler gelmeye başladı. Yalnızca asgari ücretli çalışanları değil emeklileri, memurları ve özel sektör çalışanlarını da etkileyen asgari ücret zammı hakkında alışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Başkan Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. İşte tüm merak edilenler…

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

Başkan Erdoğan asgari ücret zammına ilişkin yaptığı açıklamada, vatandaşların umutlu bekleyişlerinin boşa çıkmayacağının altını çizerek "Küresel ekonomik krizin ülkemize olan etkileri sebebiyle sıkıntı yaşayan her kesimi rahatlatacak adımları attık, atmayı da sürdüreceğiz. Asgari ücret, memur ve emekli maaşına kadar tüm kısımların gelirlerini ciddi şekilde yılbaşından itibaren tekrar yükselterek enflasyonun refah kaybını aşama aşama gidermekte kararlıyız." ifadelerini kullandı. 2023'ün Ocak ayında verilecek olan zamlı asgari ücret henüz belli olmamakla birlikte zam oranının asgari ücret belirleme komisyonunun toplantılarıyla Aralık ayının son haftasında açıklanması bekleniyor.

2023'TE ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Başkan Erdoğan'ın yanı sıra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de yeni asgari ücret zammına ilişkin açıklama yaptı. Bakan Bilgin; "Önümüzdeki Aralık ayında yeniden asgari ücreti değerlendireceğiz. Enflasyonun tahribatını değerlendirerek kararımızı açıklayacağız. 3600 düzenlemesiyle yaklaşık 6 milyon çalışanın hayatlarını düzenleyecek ciddi bir reforma imza attık." şeklinde konuştu.

SON DAKİKA ASGARİ ÜCRET TAHMİNLERİ

Asgari Ücrete 2022 yılında iki kez zam yapıldı. Ocak ayında yapılan % 50'lik zammın ardından1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren geçerli olacak asgari ücret, brüt 6 bin 471 TL, net 5 bin 500,35 TL olarak belirlendi. Böylece, 2022 Ocak dönemine göre net asgari ücrette yaklaşık yüzde 30 oranında artış yapıldı. 2022 yılı içerisinde asgari ücrete yapılan zam oranı yapılan son zammın ardından % 80 artış sağlanmış oldu.

Sene sonu enflasyon oranının Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) beklentisi doğrultusunda gelmesi durumunda 2023 yılı asgari ücretin 7 bin 500 TL civarında olacağı öngörülürken 2023 yılında da asgari ücrete 2022 yılında yapıldığı miktarda yani yüzde 80 zam yapılması halinde 2023 yılı yeni asgari ücret 9 bin 900 liraya yükselmiş olacak.

DİĞER
Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'den süper minili poz! Havva Öztel'e yorum yağdı "Annesi kızından güzel"
Metin Feyzioğlu kimdir? Eski Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu KKTC Büyükelçisi olarak atandı
G.Saray'da şaşırtan istatistik! O rakam...
Galatasaray'dan Kerem'e destek! İşte o gelişme
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
RESİMLİ CUMA MESAJLARI 2022 🤲 En anlamlı, en güzel Cuma mesajları 🌹
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
TOKİ'nin arsa projesinde tarih verildi!
ZONGULDAK HANGİ İLÇELERDE TOKİ YAPILACAK? | Zonguldak TOKİ Sosyal Konut Projesi yapılacak ilçeler | İşte liste
YOZGAT HANGİ İLÇELERDE TOKİ YAPILACAK? | Yozgat TOKİ Sosyal Konut Projesi yapılacak ilçeler | İşte liste
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Ağaoğlu'ndan Uğurcan Çakır sözleri! Ağaoğlu'ndan Uğurcan Çakır sözleri! 16:07
Bursaspor'a büyük hibe! Bursaspor'a büyük hibe! 16:03
G.Saray Nelsson'un borservisini belirledi! G.Saray Nelsson'un borservisini belirledi! 15:47
NBA yıldızları birbirine girdi! NBA yıldızları birbirine girdi! 15:38
Fırtına Monaco deplasmanında! Fırtına Monaco deplasmanında! 15:37
Trabzonspor'a müjde geldi! İşte dönüş tarihi Trabzonspor'a müjde geldi! İşte dönüş tarihi 15:36
Daha Eski
F.Bahçe - AEK maçı saat kaçta? F.Bahçe - AEK maçı saat kaçta? 15:29
Bayern Münih - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman? Bayern Münih - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman? 15:24
G.Saray'da şaşırtan istatistik! O rakam... G.Saray'da şaşırtan istatistik! O rakam... 15:19
Galatasaray'dan Kerem'e destek! İşte o gelişme Galatasaray'dan Kerem'e destek! İşte o gelişme 14:57
Arda'ya müjde yolda! Jesus'un kararı... Arda'ya müjde yolda! Jesus'un kararı... 12:24
F.Bahçe - AEK maçı saat kaçta? F.Bahçe - AEK maçı saat kaçta? 12:27