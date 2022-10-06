SÖZLEŞMELİYE KADRO İÇİN KRİTİK TOPLANTI! | Sözleşmeli ve taşerona kadro gelir mi, ne zaman gelecek, kimleri kapsayacak?

SÖZLEŞMELİYE KADRO İÇİN KRİTİK TOPLANTI! | 90 bin sözleşmeli ve taşeron personelin kadroya alınması için devam eden heyecanlı bekleyişte geri sayım sona eriyor. EKim ayı içinde çözülmesi beklenen düğüm için uzun süredir umut verici konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, kamudaki sözleşmeli personellerin kadroya alınmasıyla ilgili bugün saat 13.30'da, Memur-Sen yönetimi ile bir araya gelecek. Peki sözleşmeli ve taşerona kadro gelir mi, ne zaman gelecek, kimleri kapsayacak? İşte tüm merak edilenler...

SÖZLEŞMELİ VE TAŞERONA KADRO GELİR Mİ?

Hükümet ile Memur-Sen arasında imzalanan 6. Dönem Toplu Sözleşmeyle hüküm altına alınan sözleşmeli kamu çalışanlarıyla ilgili düzenlemede sona yaklaşıldı. Bu kapsamda son değerlendirmeleri yapmak üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Memur-Sen yönetimi, bugün saat 13.30'da Bakanlık'ta bir araya gelecek. Toplantıda, Memur-Sen yönetiminin sözleşmelilere kadro konusundaki raporlarını sunacağı ve bu konuda taleplerini dile getireceği öğrenildi.

Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul yaptığı açıklamada, 300 bini öğretmen, sağlık personeli ve din görevlisi olmak üzere kamuda 550 bin civarında sözleşmeli personel bulunduğunu söyledi. Bu personelin yıllardır kadrolu çalışanlarla aynı işleri yaptığını belirten Tonbul, şunları kaydetti:

"Temel talebimiz, kamudaki sözleşmeli çalışanların kadroya alınması. Geçmişte bu konuda adımlar atıldı. 2011 ve 2013'te 4/B'li sözleşmeli personel kadroya alındı. Bu, kamu maliyesine hiçbir yük getirmediği gibi, iş barışına ve kamunun verimliliğine katkı sağladı. Bu dönemde de süreli-süresiz ayrımı yapılmaksızın bütün sözleşmeli personelin güvenceli istihdama kavuşturulmasını istiyoruz. Bununla birlikte, TEDAŞ, Türkiye Şeker Fabrikaları ve benzeri kurum ve kuruluşlara işçi statüsünde alınan ancak memurların yapması gereken işleri yapan işçilerin de (mühendis, mimar, avukat vb) memur kadrosuna geçirilmesini talep ediyoruz."

Kamunun özel alan ve mesleklerde 4/B'li sözleşmeli personele ihtiyaç duyduğuna dikkati çeken Tonbul, 4/B statüsünde istihdamın bu alanlarda sınırlı kalması ve genel istihdam statüsüne dönüşmemesi gerektiğini vurguladı.

SÖZLEŞMELİ VE TAŞERONA KADRO NE ZAMAN GELECEK?

Taşeron işçilerle ilgili bir soru üzerine daha önceki toplantılarda konuya değinen Bakan Bilgin, kamuya kadrolu geçişlerle ilgili zamanın henüz belli olmadığını, ancak çalışmalarını tamamladıklarını söyledi.

Bakanlık olarak şu anda üzerinde çalıştıkları konuları aktaran Bilgin, "Sözleşmeli personel meselesi var. Bunlar 516 bin kişinin kadro haklarına kavuşması meselesidir. Onun çalışması bitti, zaman meselesi var." dedi.

SÖZLEŞMELİ VE TAŞERONA KADRO KİMLERİ KAPSAYACAK?

Bu çalışmada kamu sendikalarından gelen talepleri de dikkate aldıklarını vurgulayan Bilgin, "Geçenlerde arkadaşlarımız bir görüşme yaptı. Bunları da değerlendiriyoruz." diye konuştu. Bakan Bilgin, taşeron işçiye kadro için çalışmalara devam ettiklerini kaydederken detayların Ekim ayı içinde Bakan Bilgin tarafından açıklanması bekleniyor.