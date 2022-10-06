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RESİMLİ CUMA MESAJLARI 2022 🤲 En anlamlı, en güzel Cuma mesajları 🌹

EN GÜZEL CUMA MESAJLARI - Cuma günü müslümanlar için toplu ibadet yapılan mübarek bir gündür. İslamiyet'te büyük deger verilen cuma günü müslümanlar sevdiklerine, yakınlarına, akrabalarına ve ailelerine 'cuma mesajları, resimli cuma mesajları' gönderiyor. Cuma suresinde ise şu ifadeler yer alıyor; "Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığı zaman, hemen Allah'ın zikrine koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır." (Cuma Suresi 9. Ayet)" İşte en güzel resimli cuma mesajları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 30 Eylül 2022 Cuma 07:45 Güncelleme Tarihi: 06 Ekim 2022 Perşembe 15:36
RESİMLİ CUMA MESAJLARI 2022 🤲 En anlamlı, en güzel Cuma mesajları 🌹

Cuma günü müslümanlar için toplu ibadet yapılan mübarek bir gündür. İslamiyet'te büyük deger verilen cuma günü müslümanlar sevdiklerine, yakınlarına, akrabalarına ve ailelerine 'cuma mesajları, resimli cuma mesajları' gönderiyor. Cuma suresinde ise şu ifadeler yer alıyor; "Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığı zaman, hemen Allah'ın zikrine koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır." (Cuma Suresi 9. Ayet) İşte en güzel resimli cuma mesajları...

Cuma gününün önemi
Cuma günü müslümanların bayramıdır. Müslümanlar cuma günlerini ibadetle geçirmelidir. Cuma günleriyle ilgili rivayet edilen bazı hadis-i şerifler şöyledir;

"Cuma günü günah işlemeden, selametle geçer ise diğer günler de selametle geçer" (İmam-ı Gazzali)
"Cuma namazı yolunda ayakları tozlanana cehennemin ateşi haramdır" (Tirmizi)
"Üzerine güneşin doğduğu en hayırlı gün cuma günüdür; Âdem o gün yaratılmış, o gün cennete girmiş ve o gün cennetten çıkarılmıştır. Kıyamet de cuma günü kopacaktır." (Müslim)

Cuma Suresi 9. Ayet
"Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığı zaman, hemen Allah'ın zikrine koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır."

İşte en güzel cuma mesajları









"Göklerdeki ve yerdeki her şey, mülkün sahibi, mukaddes, mutlak güç sahibi, hüküm ve hikmet sahibi olan Allah'ı tespih eder." (Cuma Suresi 1. Ayet)



"Allah'ın âyetlerini inkar eden topluluğun hali ne kötüdür! Allah, zalimler topluluğunu hidayete erdirmez." (Cuma Suresi 5. Ayet)



"Sizin kendisinden kaçıp durduğunuz ölüm var ya, o mutlaka size ulaşacaktır. Sonra gaybı da, görünen âlemi de bilen Allah'a döndürüleceksiniz de, o size yapmakta olduklarınızı haber verecektir." (Cuma Suresi 8. Ayet)




"Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığı zaman, hemen Allah'ın zikrine koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır." (Cuma Suresi 9. Ayet)











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