İSKİ SU KESİNTİSİ – 6 Ekim 2022 İstanbul planlı su kesintisi olan ilçeler | Sular ne zaman gelecek?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) su kesintisi yaşanacak ilçelerin listesini paylaştı. Bugün hangi ilçelerde suların kesileceğini araştıran vatandaşlar için 6 Ekim Perşembe 2022 İstanbul su kesintisi yapılacak ilçeleri haberimizde derledik. İşte su kesintisi yaşanacak ilçeler ve 'sular ne zaman gelecek?' sorusunun cevabı…
6 EKİM 2022 İSTANBUL PLANLI SU KESİNTİSİ OLAN İLÇELER
BÜYÜKÇEKMECE
Atatürk Mah
Arıza Sebebi : İdaremız Dışı Yapı Inşaatı Çalışmaları Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 06.10.2022 09:10
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 6.10.2022 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
BAŞAKŞEHİR
Başak Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 06.10.2022 08:28
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 6.10.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
BEŞİKTAŞ
Gayrettepe Mah
Arıza Sebebi : Elektrık Alt Yapı Çalışmaları Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 06.10.2022 09:00
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 6.10.2022 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.