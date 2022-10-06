İSKİ SU KESİNTİSİ – 6 Ekim 2022 İstanbul planlı su kesintisi olan ilçeler | Sular ne zaman gelecek?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) su kesintisi yaşanacak ilçelerin listesini paylaştı. Bugün hangi ilçelerde suların kesileceğini araştıran vatandaşlar için 6 Ekim Perşembe 2022 İstanbul su kesintisi yapılacak ilçeleri haberimizde derledik. İşte su kesintisi yaşanacak ilçeler ve 'sular ne zaman gelecek?' sorusunun cevabı…

6 EKİM 2022 İSTANBUL PLANLI SU KESİNTİSİ OLAN İLÇELER

BÜYÜKÇEKMECE

Atatürk Mah

Arıza Sebebi : İdaremız Dışı Yapı Inşaatı Çalışmaları Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 06.10.2022 09:10

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 6.10.2022 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

BAŞAKŞEHİR

Başak Mah

Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 06.10.2022 08:28

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 6.10.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

BEŞİKTAŞ

Gayrettepe Mah

Arıza Sebebi : Elektrık Alt Yapı Çalışmaları Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 06.10.2022 09:00

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 6.10.2022 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.