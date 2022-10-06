Yatırımcı ve vatandaşların dikkatle takip ettikleri dolar kurunda dalgalanmalar devam ederken vatandaşlar, 'Dolar ne kadar oldu? 6 Ekim 2022 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?' sorularının cevabını araştırıyor. Evrensel piyasalara olduğu gibi iç piyasalara da yön veren dolar ve altın kurları, anlık takipleriyle haberimizde...
6 EKİM 2022 ALTIN FİYATLARI VE DÖVİZ KURLARINDAKİ SON DURUM
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ABD Doları: 18,5746 (Alış) - 18,5826 (Satış)
EURO: 18,4376 (Alış) - 18,4522 (Satış)
STERLİN: 21,0873 (Alış) - 21,1931 (Satış)
1 DOLAR = 18,58 TL
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👉6 Ekim Çarşamba 2022 canlı altın fiyatları...
📌GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 1.020,73
Gram altın satış: 1.020,91
📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın alış: 1.671,00
Çeyrek altın satış: 1.687,00
📌YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın alış: 3.335,00
Yarım altın satış: 3.373,00
📌TAM ALTIN NE KADAR?
Tam altın alış: 6.660,00
Tam altın satış: 6.724,00
📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış: 6.815,00
Cumhuriyet altını satış: 6.918,00
📌ATA ALTIN NE KADAR?
Ata altın alış: 6.845,00
Ata altın satış: 6.902,00
NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 6 Ekim Perşembe günü saat 13.18 itibarıyla alınmıştır.