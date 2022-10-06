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BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2022 - 6 Ekim Perşembe barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu? İşte son veriler!

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI - Küresel ısınmanın etkileri her geçen gün biraz daha artarken Türkiye'nin en kalabalık kenti İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Megakentteki barajlarda doluluk oranı aylar sonra ilk kez yüzde 50'nin altına düşerken 6 Ekim Perşembe barajlardaki doluluk oranını sizler için derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ekim 2022 Perşembe 10:10 Güncelleme Tarihi: 06 Ekim 2022 Perşembe 10:10
BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2022 - 6 Ekim Perşembe barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu? İşte son veriler!

Yaz mevsiminin geride kalması ancak beklenen yağışların bir türlü görülmemesiyle barajlardaki su seviyelerinde düşüş sürüyor. İstanbul'da baraj doluluk oranları vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konular arasında yer aldı. Resmi verilere göre, 6 Ekim Perşembe günü İstanbul'da baraj doluluk oranı, düne kıyasla düşüş gösterek yüzde 47,02 oldu.

💦5 BARAJDA DOLULUK ORANI YÜZDE 50'NİN ÜZERİNDE💦

İstanbul'a su sağlayan 10 barajdan yalnızca yüzde 2'sinde doluluk oranı yüzde 50'nin üzerinde... Alibey Barajı yüzde 31.87 olarak ölçülürken, Sazlıdere barajı ise yüzde 47,4 doluluk oranına sahip.

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