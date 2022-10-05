GREEN CARD BAŞVURU EKRANI | ABD yeşil kart (Green Card) başvurusu nasıl yapılır? Green Card başvuru şartları neler?

Green Card başvuru ekranı - Amerika Birleşik Devletleri'nde kalıcı ikamet etmek için her yıl gerçekleştirilen Green Card başvuruları başladı. 2022 Green Card başvuruları için tüm detaylar merak ediliyor. Özellikle başvurunun nasıl ve nereden yapılacağı araştırılıyor. Peki, ABD yeşil kart (Green Card) başvurusu nasıl yapılır? Şartları ne?

GREEN CARD BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

ABD Freetown Büyükelçiliği, DV 2024 Green Card çekilişi başvuru tarihlerini açıkladı. Elçilikten yapılan açıklamaya göre; bu yıl Green Card başvuruları, 5 Ekim - 8 Kasım 2022 tarihlerinde alınacak.

GREEN CARD BAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

2022 Green Card başvuruları, DV Lottery internet sitesi üzerinden gerçekleştirilmektedir. Başvuru esnasında sorulan tüm sorular İngilizce sorulmaktadır. Tüm soruların doğru şekilde doldurulması gerekmektedir.

GREEN CARD BAŞVURUSU İÇİN KOŞULLAR NEDİR? İNGİLİZCE BİLMEK ZORUNLU MU?

Green Card başvurusu yaparken bilgileri hatasız doldurmanız gerekmektedir. Ancak koşullar arasında İngilizce dil bilgisi seviyesi yer almamaktadır. Çekiliş sonucunda yapılacak mülakatta İngilizce yeterliliğin sağlanması gerekmektedir.