Haberler Haberler 💰DOLAR NE KADAR OLDU? | 5 Ekim 2022 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?

💰DOLAR NE KADAR OLDU? | 5 Ekim 2022 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?

Dolar, Euro gibi evrensel para birimleriyle ve altın kuruyla ilgilenen yatırımcı ve vatandaşlar, arama motorlarında döviz ve altın kurlarını araştırıyor. Peki dolar ne kadar oldu? 5 Ekim 2022 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın fiyatlarını ve 1 dolar kaç TL? sorusunun cevabını haberimizde derledik. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ekim 2022 Çarşamba 14:01 Güncelleme Tarihi: 05 Ekim 2022 Çarşamba 14:01
💰DOLAR NE KADAR OLDU? | 5 Ekim 2022 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?

Yatırımcı ve vatandaşların dikkatle takip ettikleri dolar kurunda dalgalanmalar devam ederken vatandaşlar, 'Dolar ne kadar oldu? 5 Ekim 2022 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?' sorularının cevabını araştırıyor. Evrensel piyasalara olduğu gibi iç piyasalara da yön veren dolar ve altın kurları, anlık takipleriyle haberimizde...

5 EKİM 2022 ALTIN FİYATLARI VE DÖVİZ KURLARINDAKİ SON DURUM

(Dolar-Euro-Sterlin Kaç TL?) CANLI DÖVİZ HAREKETLERİ İÇİN TIKLAYIN...

ABD Doları: 18,5746 (Alış) - 18,5826 (Satış)

EURO: 18,4376 (Alış) - 18,4522 (Satış)

STERLİN: 21,0873 (Alış) - 21,1931 (Satış)

1 DOLAR = 18,58 TL

💰CANLI - Güncel altın fiyatları için tıklayın! (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)

👉5 Ekim Çarşamba 2022 canlı altın fiyatları...

📌GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.020,73

Gram altın satış: 1.020,91

📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 1.671,00

Çeyrek altın satış: 1.687,00

📌YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 3.335,00

Yarım altın satış: 3.373,00

📌TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 6.660,00

Tam altın satış: 6.724,00

📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 6.815,00

Cumhuriyet altını satış: 6.918,00

📌ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 6.845,00

Ata altın satış: 6.902,00

NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 5 Ekim Çarşamba günü saat 14.00 itibarıyla alınmıştır.

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