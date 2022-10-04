Yatırımcı ve vatandaşların dikkatle takip ettikleri dolar kurunda dalgalanmalar devam ederken vatandaşlar, 'Dolar ne kadar oldu? 4 Ekim 2022 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?' sorularının cevabını araştırıyor. Evrensel piyasalara olduğu gibi iç piyasalara da yön veren dolar ve altın kurları, anlık takipleriyle haberimizde...

4 EKİM 2022 ALTIN FİYATLARI VE DÖVİZ KURLARINDAKİ SON DURUM

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ABD Doları: 18,5756 (Alış) - 18,5890 (Satış)

EURO: 18,3565 (Alış) - 18,3663 (Satış)

STERLİN: 21,0066 (Alış) - 21,1119 (Satış)

1 DOLAR = 18,58 TL

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👉4 Ekim Salı 2022 canlı altın fiyatları...

📌GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.020,20

Gram altın satış: 1.020,37

📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 1.663,00

Çeyrek altın satış: 1.680,00

📌YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 3.321,00

Yarım altın satış: 3.360,00

📌TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 6.631,00

Tam altın satış: 6.698,00

📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 6.784,00

Cumhuriyet altını satış: 6.886,00

📌ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 6.815,00

Ata altın satış: 6.877,00

NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 4 Ekim Salı günü saat 12.45 itibarıyla alınmıştır.