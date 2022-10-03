ÖABT SORU VE CEVAP ANAHTARI! KPSS ÖABT soruları ve cevapları açıklandı mı? - 2022 KPSS Lisans ÖABT soru kitapçığı PDF indir

ÖABT SORU VE CEVAP ANAHTARI | Kamu Personeli Seçme Sınavı ile atanmayı bekleyen öğretmen adayları, Öğretmenlikte Alan Bilgisi Testi'ne katılmalarının ardından sınavın soru ve cevaplarını merak ediyor. 31 Temmuz'da yapılan sınavın iptal edilmesinin ardından 24 Eylül'de yeniden Alan Bilgisi sınavına giren adaylar arama motorlarında KPSS ÖABT soruları ve cevapları açıklandı mı? - 2022 KPSS Lisans ÖABT soru kitapçığı PDF indir konularını araştırıyor. İşte tüm merak edilenler...

KPSS ÖABT SORULARI VE CEVAPLARI AÇIKLANDI MI?

KPSS Öğretmenlikte Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 2 Ekim Pazar günü gerçekleşmesinin ardından sınava ilişkin soru kitapçıkları ve cevap anahtarı henüz ÖSYM'nin resmi sitesinde paylaşılmadı. Yetkililer tarafından gerekli bilgiler paylaşıldığında haberimizde yer alacaktır.

KPSS 2022 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇILANACAK?

ÖSYM takvimine göre sınavların sonuçları 21 Ekim'de açıklanacak. Ön lisans mezunlarının gireceği 9 Ekim'de düzenlenecek 2022-KPSS Ön Lisans sonuçları ise 3 Kasım'da ilan edilecek.

2022 KPSS ÖABT KAÇ SORU, KAÇ DAKİKA?

ÖABT'de adaylara; Sınıf Öğretmenliği ve Yabancı Dil (İngilizce) alanlarında alan bilgisi ile ilgili 45 soru, alan eğitimi ile ilgili 30 soru; diğer tüm alanlarda ise alan bilgisi ile ilgili 60 soru, alan eğitimi ile ilgili 15 soru sorulacaktır.

Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) yapılmayan yabancı dillerde (Almanca, Arapça, Çince, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Rusça) öğretmen atamalarında, ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) / e-YDS sonuçlarından oluşturulan KPSSP120 puan türü kullanılacaktır.

ÖABT İlköğretim Matematik Öğretmenliği, Fen Bilimleri, Matematik Öğretmenliği (Lise) ve Kimya/Kimya Teknolojisi alanlarının sınav süresi 150 dakikadır. Geriye kalan ÖABT alanlarının sınav süresi ise 120 dakikadır. Adayların, 120 dakikalık testlerde ilk 90 dakika ve son 15 dakika içinde; 150 dakikalık testlerde ise ilk 110 dakika ve son 15 dakika içinde kısa bir süre için bile olsa sınav salonunu terk etmesi yasaktır.

KPSS ÖABT SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYIN

KPSS ÖABT BRANŞLARI

'KPSS ÖABT' Sınavının uygulandığı 18 branş şöyle: