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MERKÜR RETROSU BİTTİ | BİZİ NELER BEKLİYOR?

Özellikle astroloji dünyasını takip edenleri yakından ilgilendiren Merkür retrosu ile ilgili gelişmeleri sizler için derledik. İşte Merkür retrosunun bitişi ve Ay’ın 3 Ekim’de Oğlak burcuna geçişi ile ilgili gelişmeler...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ekim 2022 Pazartesi 14:59
MERKÜR RETROSU BİTTİ | BİZİ NELER BEKLİYOR?

3 Ekim itibari ile Merkür Retrosu bitti, Ay Oğlak burcunda. 10 Eylül'den bu yana süren Merkür retrosu bitti. Dolayısıyla 3 haftadır süre gelen iletişim sorunları, elektronik aletlerle ilgili sıkıntılar sona eriyor. Artık yeni sözleşmeler imzalanabilir. Yeni iş girişimlerinde bulunulabilir. Elektronik aletler satın alabilirsiniz. Özellikle 3 Ekim tarihinde Ay, Oğlak burcunda olduğundan daha iş ve kariyer odaklı olabiliriz. Evrak işlerinizi halletmek için ve iş görüşmeleri yapmak için ideal bir gün. İlişkilerle alakalı girişimlerde bulunmak, ilişki odaklı olmak için uygun bir gün değildir.

AY OĞLAK BURCUNDA İKEN BU HASTALIKLARA DİKKAT!

Ay Oğlak burcundayken Oğlak burcunu temsil eden dişler, eklemler hassasiyet gösterebilir. Romatizmalara ve ortopedik problemlere dikkat.

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