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EYLÜL AYI ENFLASYON ORANI BELLİ OLDU MU? | TÜİK 2022 Eylül ayı enflasyon oranı tahminleri ve beklenti anketi

TÜİK'in her ay düzenli olarak açıkladığı, iç ve dış piyasaya yön veren enflasyon verileri vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Kira artış oranı, memur, emekli ve asgari ücret zammı, market fiyatları gibi birçok alanda etkisini gösteren enflasyon verisi hakkında arama motorlarında Eylül ayı enflasyon oranı belli oldu mu? sorusunun cevabı araştırılıyor. İşte TÜİK 2022 Eylül ayı enflasyon oranı tahminleri ve beklenti anketi...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ekim 2022 Pazartesi 09:40 Güncelleme Tarihi: 03 Ekim 2022 Pazartesi 09:40
EYLÜL AYI ENFLASYON ORANI BELLİ OLDU MU? | TÜİK 2022 Eylül ayı enflasyon oranı tahminleri ve beklenti anketi

EYLÜL AYI ENFLASYON ORANI BELLİ OLDU MU? | Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2022 Eylül ayı için açıklayacağı enflasyon oranı, vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. TEFE TÜFE verilerinden emekli maaş zammına kadar birçok oranda belirleyici olan enflasyon verisi hakkında araştırılan Eylül ayı enflasyon oranı belli oldu mu? sorusunun cevabı ve TÜİK 2022 Eylül ayı enflasyon oranı tahminleri ve beklenti anketi haberimizde...

EYLÜL AYI ENFLASYON ORANI BELLİ OLDU MU?

TÜİK, Eylül ayına ilişkin enflasyon verilerini 3 Ekim Pazartesi günü, saat 10.00'da açıklayacak.

TÜİK 2022 EYLÜL AYI ENFLASYON ORANI TAHMİNLERİ VE BEKLENTİ ANKETİ

TÜİK tarafından 3 Ekim Pazartesi günü açıklanacak eylül ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 15 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete göre, ekonomistlerin eylül ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 3,53 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin eylül ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 2,15 ve en yüksek yüzde 4,50 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin eylül ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 3,53) göre bir önceki ay yüzde 80,21 olan yıllık enflasyonun yüzde 84,26'ya yükseleceği hesaplanıyor.

Tüketici Fiyat Endeksi, ağustosta bir önceki aya göre yüzde 1,46 artış göstermişti. Öte yandan, ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 72,35'den yüzde 73,88'e yükseldi. Ağustos ayında ekonomistlerin aylık beklentisi ise yüzde 2,28 idi.

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