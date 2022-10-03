DOLUNAYDA NELER YAPILIR? DOLUNAY ZAMANLARINI NASIL DEĞERLENDİREBİLİRİZ?

DOLUNAYDA YAPABİLECEĞİNİZ 3 RİTÜEL

1. AY SUYU

Hazırlayacağınız ay suyunu içmek, banyo yapmak ve daha pek çok şey için kullanabilirsiniz.

İşte Ay suyu tarifi:

* Bir su şişesi ya da sürahiye taze yağmur suyu ya da içme su koyun ve ağzını sıkıca kapatın. Suyu ay ışığı alacak bir yere yerleştirin. (Pencere önüne koyabilirsiniz. İçeride ya da dışarıda olması fark etmez)

* Niyetinizi sesli bir şekilde dile getirin. Dolunay zamanları en iyi sonuç veren arınma niyetleridir.

* Suyunuz sabaha dek ay ışığı ile şarj olsun. Sabah kalktığınızda ay suyunuz hazır olmuş olacak.

2. KRİSTAL TAŞLARI ŞARJ ETMEK

Dolunay zamanları değerli taşları ve kristalleri arındırmak için ideal zamanlardır. Doğal taşlarınızı ay ışığına koyarak sabaha dek arınmalarını sağlayabilirsiniz.

3. NİYETLERİ YAZMAK

Arınmak ve özgürleşmek istediğiniz konu ve duyguları bir kağıda yazabilirsiniz. Örneğin; "İlerlememe ve potansiyellerimi ortaya çıkarmama engel olan tüm durum ve bilinçaltı blokajlarımdan arınmaya niyet ediyorum." Niyetlerinizi yazdıktan sonra ay ışığı altında güvenli bir şekilde bir kabın içerisinde yakabilirsiniz.