Haberler Haberler DOLUNAYDA NELER YAPILIR? DOLUNAY ZAMANLARINI NASIL DEĞERLENDİREBİLİRİZ?

DOLUNAYDA NELER YAPILIR? DOLUNAY ZAMANLARINI NASIL DEĞERLENDİREBİLİRİZ?

9 Ekim’de Koç burcunun 16 derecesinde bir Dolunay gerçekleşecek. Dolunay zamanları arınma, özgürleşme zamanlarıdır ve enerji akışı oldukça yoğundur. Bu zamanlarda zihnimiz ve duygularımız karışık olabilir ancak dingin bir ruh haline sahip olmak elzemdir. Çünkü dolunayın olumluyu da, olumsuzu da büyütme etkisi mevcuttur.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ekim 2022 Pazartesi 15:31
DOLUNAYDA NELER YAPILIR? DOLUNAY ZAMANLARINI NASIL DEĞERLENDİREBİLİRİZ?

DOLUNAYDA YAPABİLECEĞİNİZ 3 RİTÜEL

1. AY SUYU

Hazırlayacağınız ay suyunu içmek, banyo yapmak ve daha pek çok şey için kullanabilirsiniz.

İşte Ay suyu tarifi:

* Bir su şişesi ya da sürahiye taze yağmur suyu ya da içme su koyun ve ağzını sıkıca kapatın. Suyu ay ışığı alacak bir yere yerleştirin. (Pencere önüne koyabilirsiniz. İçeride ya da dışarıda olması fark etmez)

* Niyetinizi sesli bir şekilde dile getirin. Dolunay zamanları en iyi sonuç veren arınma niyetleridir.

* Suyunuz sabaha dek ay ışığı ile şarj olsun. Sabah kalktığınızda ay suyunuz hazır olmuş olacak.

2. KRİSTAL TAŞLARI ŞARJ ETMEK

Dolunay zamanları değerli taşları ve kristalleri arındırmak için ideal zamanlardır. Doğal taşlarınızı ay ışığına koyarak sabaha dek arınmalarını sağlayabilirsiniz.

3. NİYETLERİ YAZMAK

Arınmak ve özgürleşmek istediğiniz konu ve duyguları bir kağıda yazabilirsiniz. Örneğin; "İlerlememe ve potansiyellerimi ortaya çıkarmama engel olan tüm durum ve bilinçaltı blokajlarımdan arınmaya niyet ediyorum." Niyetlerinizi yazdıktan sonra ay ışığı altında güvenli bir şekilde bir kabın içerisinde yakabilirsiniz.

DİĞER
Hadise'den Onur Şener isyanı: Kabul edemiyorum istediğimiz tek şey…
Kendisine yardıma gelen sağlık ekibine kaldırım taşıyla saldırdı! Sağlık görevlisinin kaburgası ve ambulansın camları kırıldı
Icardi aynısını PSG'de yapmıştı!
G.Saray'da Muslera dönemi kapanıyor! İşte yerine gelecek kaleci
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
MERKÜR RETROSU BİTTİ | BİZİ NELER BEKLİYOR?
AÖF KAYIT YENİLEME BAŞLADI MI?
Nobel Tıp Ödülü Svante Paabo'nun oldu!
SINAVSIZ ÜNİVERSİTE KAYIT TARİHLERİ NE ZAMAN?
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ Mİ?
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Eskişehir'de ayrılık resmen açıklandı Eskişehir'de ayrılık resmen açıklandı 15:02
Karşıyaka AEK'yı ağırlayacak Karşıyaka AEK'yı ağırlayacak 14:44
Hellas Verona - Udinese maçı saat kaçta? Hellas Verona - Udinese maçı saat kaçta? 14:24
Mesut Özil ameliyat oldu! İşte döneceği tarih Mesut Özil ameliyat oldu! İşte döneceği tarih 14:27
Beşiktaş F.Bahçe derbisinin ardından ara vermedi Beşiktaş F.Bahçe derbisinin ardından ara vermedi 14:32
TÜRKİYE ALMANYA VOLEYBOL MAÇI CANLI İZLE 📺 | Filenin Sultanları maçı saat kaçta ve hangi kanalda? (FIVB Dünya Şampiyonası) TÜRKİYE ALMANYA VOLEYBOL MAÇI CANLI İZLE 📺 | Filenin Sultanları maçı saat kaçta ve hangi kanalda? (FIVB Dünya Şampiyonası) 14:33
Daha Eski
Icardi aynısını PSG'de yapmıştı! Icardi aynısını PSG'de yapmıştı! 12:35
Devler Ligi'nde 3. hafta heyecanı başlıyor! Devler Ligi'nde 3. hafta heyecanı başlıyor! 12:39
UEFA'dan Neslihan Muratdağı'na görev! UEFA'dan Neslihan Muratdağı'na görev! 13:08
Son rekor bükücü Haaland! Son rekor bükücü Haaland! 13:39
Ismael topa tutuldu! Cenk Tosun... Ismael topa tutuldu! Cenk Tosun... 13:39
Menajerinden flaş sözler! "Görüşme yapacağız" Menajerinden flaş sözler! "Görüşme yapacağız" 14:03