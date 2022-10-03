AİLE DESTEK PROGRAMI NE KADAR OLDU? | Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı destek ödemeleri zam mı geldi, kaç TL oldu?

AİLE DESTEK PROGRAMI NE KADAR OLDU? | 4 milyon aileye, 15 milyar TL bütçe sağlamayı hedefleyen ve 450 - 600 TL arasında değişen tutarlarda yapılan aile destek ödemeleri devam ediyor. En fazla 12 ay süreyle olan ödemelerin son ödemesi 2023 yılı Haziran ayı için olup bu dönemin ödemesi takip eden Temmuz ayı gerçekleştirilerek söz konu destek programı sona erecek. Peki Aile Destek Programı ne kadar oldu? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı destek ödemeleri zam mı geldi, kaç TL oldu? İşte detaylar...

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI DESTEK ÖDEMELERİ ZAM MI GELDİ, KAÇ TL OLDU?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni sosyal yardım paketinin detayları şöyle:

Başlangıçta 450 TL – 650 TL olan ödeme tutarı 850 TL – 1.250 TL' ye yükseltildi .

. 'Çocuk Destek Bileşeni' ismiyle yeni bir destek programa dahil edildi. Sosyal yardımlardan faydalanan ailelerdeki çocuklara ilişkin ilave aylık 350 TL ile 650 TL aralığında destek sağlanacak.

Türkiye Aile Destek Programına başvurusu kabul edilen ancak Elektrik Tüketim Desteği (ETD) alamayan hanelere ETD sağlanacak. Kw karşılığı destek verilecek (En fala 216 TL'ye kadar). Öte yandan hali hazırda Elektrik Tüketim Desteğimiz de devam ediyor.

Doğal gaz Tüketim Desteği'nde de tutar artırıldı. Mevcut 415- 1.150 TL olan destek miktarı 900 TL – 2.500 TL olacak şekilde düzenlendi.

Başvurular e-devlet veya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına (SYDV) yapılacak.

Türkiye Aile Destek Programı'ndan yararlanma şartı: Hanede kişi başına düşen aylık gelirin, net asgari ücretin 1/3'ü yani; 1.833,45 TL'nin altında olması.

DESTEKTEN KİMLER FAYDALANABİLİR?

İhtiyaç sahibi olduğuna kanaat getirilen herkes destekten yaralanabilecek. Mevcutta sosyal destek yardımı alanlar da ek olarak bu desteği alabilecek.

AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURULARI NEREDEN YAPILIR?

Aile Destek Programı başvuruları e-Devlet üzerinden kabul edilecek. E-devlet kullanmayan vatandaşlar Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına(SYDV) ya da bakanlığın herhangi bir kurumuna giderek başvurusunu tamamlayabilecek.

E-DEVLET ÜZERİNDEN AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURUSU YAPMAK İÇİN BURAYA TIKLAYABİLİRSİNİZ

AİLE DESTEĞİ PROGRAMI ÖDEMESİ KAÇ AY YAPILACAK?

Aile Destek Programı'nda 12 ay boyunca düzenli olarak ödeme yapılacak.

AİLE DESTEĞİ PROGRAMI ÖDEMELERİ NE KADAR, KAÇ PARA?

Aile Destek Programı'nda hane başına 450 lira ile 600 lira arasında ödeme yapıldı. Ancak destek ödemelerine gelen yeni iyileştirme ile birlikte ödemeler hane başına aylık 850 - 1250 TL'ye yükseltildi.