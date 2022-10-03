9 EKİM KOÇ BURCUNDA DOLUNAY | Koç Dolunayı bizleri nasıl etkileyecek? Dolunayın ana temaları neler olacak? Chiron etkili Dolunay nedir? Chiron nedir?

9 Ekim'de Koç burcunda Chiron (Şiron) etkili bir dolunay gerçekleşecek. Bu Chironyen dolunay bizleri nasıl etkileyecek? Chiron (Şiron) nedir?

Chiron bir kuyruklu yıldızdır. Astrolojiye göre Chiron yaralı şifacıdır. Chiron'un bulunduğu burç, ev ve açıları yaşamda hem yara alabileceğimiz alanları gösterir, hem de aynı alanlarda insanlara nasıl şifa olabileceğimizi anlatır. Zorlandığımız ve duygusal yaralar aldığımız alanları Chiron'a bakarak analiz edebiliriz. Bu yaraları görüp, kabul ettiğimizde ve benzer yaralara sahip insanlara yardım ettiğimizde kendi yaralarımızı da şifalandırabiliriz.

CHİRON ETKİLİ KOÇ DOLUNAYININ TEMALARI



Bu dolunayın ana temaları: Netleşmek, bitirmek, arınmak, şifalanmak.

9 EKİM KOÇ DOLUNAYI | CHİRON KOÇ'TA DOLUNAY İLE KAVUŞUYOR

Dolunay, 9 Ekim Pazar günü Türkiye saati ile 23:54'te Koç burcunun 16 derecesinde gerçekleşecek. Bu Dolunay bizlere öncü ve ateş elementi olan Koç burcunun temalarını hissettirecek. Şimdiye dek cesaretimizi toplayamadığımız konularda daha cesur davranabiliriz. Potansiyellerimizi daha rahat ortaya koyabiliriz. Risk alma konusunda daha cesur davranabiliriz.



Chiron'un Koç'ta Dolunay kavuşumu girişimlerde bulunurken başarısız olma korkusunu ve özgürlüğün kısıtlanması hislerini ön plana çıkarabilir.

ACELECİ VE HIRSLI OLMAMAYA DİKKAT!

Hızlı gelişen olaylar karşısında ani kararlar vermek durumunda kalabiliriz. Zaman zaman sabırsız davranabilir, hırslarımıza kapılabiliriz.

KOÇ VE TERAZİ BURÇLARININ KONULARI ÖN PLANA ÇIKIYOR | İLİŞKİLERDE EGO SAVAŞINA DİKKAT!

Dolunay Koç-Terazi aksında gerçekleşecek. Bu da; ilişkiler, adalet, hukuk konularının ön plana çıkacağını gösteriyor. İlişkilerde ego savaşları söz konusu olabilir. "Ben-biz" zıtlaşmaları olabilir. Bitmesi gereken, hastalıklı ilişkilerden özgürleşme zamanı. Tartışma ve gerginlikler meydana gelebilir.

KAZALARA, BAŞ AĞRILARINA, ATEŞLİ HASTALIKLARA DİKKAT!

Sağlıkla ilgili baş ağrılarına, migren ataklarına, ateşli hastalıklara, ani kazalara, yaralanmalara ve kesiklere dikkat. Gergin hissedebiliriz. Meditasyon ve kısa yürüyüşler yapmak iyi gelebilir.