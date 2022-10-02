İSKİ SU KESİNTİSİ – 2 Ekim 2022 İstanbul planlı su kesintisi olan ilçeler | Sular ne zaman gelecek?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) su kesintisi yaşanacak ilçelerin listesini paylaştı. Bugün hangi ilçelerde suların kesileceğini araştıran vatandaşlar için 1 Ekim Cumartesi 2022 İstanbul su kesintisi yapılacak ilçeleri haberimizde derledik. İşte su kesintisi yaşanacak ilçeler ve 'sular ne zaman gelecek?' sorusunun cevabı…
2 EKİM 2022 İSTANBUL PLANLI SU KESİNTİSİ OLAN İLÇELER
MALTEPE
Zümrütevler Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle Şebeke Hattı Yenilemesi
Başlama Tarihi : 02.10.2022 09:48
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 2.10.2022 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.