Yatırımcı ve vatandaşların dikkatle takip ettikleri dolar kurunda dalgalanmalar devam ederken vatandaşlar, 'Dolar ne kadar oldu? 2 Ekim 2022 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?' sorularının cevabını araştırıyor. Evrensel piyasalara olduğu gibi iç piyasalara da yön veren dolar ve altın kurları, anlık takipleriyle haberimizde...
2 EKİM 2022 ALTIN FİYATLARI VE DÖVİZ KURLARINDAKİ SON DURUM
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ABD Doları: 18,50 (Alış) - 18,50 (Satış)
EURO: 18,13 (Alış) - 18,14 (Satış)
STERLİN: 20,60 (Alış) - 20,71 (Satış)
1 DOLAR = 18,50 TL
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👉2 Ekim Pazar 2022 canlı altın fiyatları...
📌GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 988,04
Gram altın satış: 988,22
📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın alış: 1.627,00
Çeyrek altın satış: 1.646,00
📌YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın alış: 3.245,00
Yarım altın satış: 3.295,00
📌TAM ALTIN NE KADAR?
Tam altın alış: 6.489,00
Tam altın satış: 6.560,00
📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış: 6.624,00
Cumhuriyet altını satış: 6.724,00
📌ATA ALTIN NE KADAR?
Ata altın alış: 6.669,00
Ata altın satış: 6.735,00
NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 2 Ekim Pazar günü saat 06.25 itibarıyla alınmıştır.