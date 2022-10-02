Haberler Haberler 💰DOLAR NE KADAR OLDU? | 2 Ekim 2022 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?

💰DOLAR NE KADAR OLDU? | 2 Ekim 2022 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?

Dolar, Euro gibi evrensel para birimleriyle ve altın kuruyla ilgilenen yatırımcı ve vatandaşlar, arama motorlarında döviz ve altın kurlarını araştırıyor. Peki dolar ne kadar oldu? 2 Ekim 2022 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın fiyatlarını ve 1 dolar kaç TL? sorusunun cevabını haberimizde derledik. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ekim 2022 Pazar 07:30
💰DOLAR NE KADAR OLDU? | 2 Ekim 2022 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?

Yatırımcı ve vatandaşların dikkatle takip ettikleri dolar kurunda dalgalanmalar devam ederken vatandaşlar, 'Dolar ne kadar oldu? 2 Ekim 2022 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?' sorularının cevabını araştırıyor. Evrensel piyasalara olduğu gibi iç piyasalara da yön veren dolar ve altın kurları, anlık takipleriyle haberimizde...

2 EKİM 2022 ALTIN FİYATLARI VE DÖVİZ KURLARINDAKİ SON DURUM

(Dolar-Euro-Sterlin Kaç TL?) CANLI DÖVİZ HAREKETLERİ İÇİN TIKLAYIN...

ABD Doları: 18,50 (Alış) - 18,50 (Satış)

EURO: 18,13 (Alış) - 18,14 (Satış)

STERLİN: 20,60 (Alış) - 20,71 (Satış)

1 DOLAR = 18,50 TL

💰CANLI - Güncel altın fiyatları için tıklayın! (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)

👉2 Ekim Pazar 2022 canlı altın fiyatları...

📌GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 988,04

Gram altın satış: 988,22

📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 1.627,00

Çeyrek altın satış: 1.646,00

📌YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 3.245,00

Yarım altın satış: 3.295,00

📌TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 6.489,00

Tam altın satış: 6.560,00

📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 6.624,00

Cumhuriyet altını satış: 6.724,00

📌ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 6.669,00

Ata altın satış: 6.735,00

NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 2 Ekim Pazar günü saat 06.25 itibarıyla alınmıştır.

DİĞER
Son dakika Beşiktaş-Fenerbahçe haberi: Ahmet Çakar'dan flaş derbi yorumu! "Kaybederse sonu olur"
Bursa'da et ürünleri tesisinde yangın! Alevler binayı sardı
Jesus'tan takıma taarruz emri! Geri çekilmek yasak
Ismael'in derbi parolası: 90 dakika baskı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
💥Çılgın Sayısal Loto çekildi! (1 Ekim)
tv8 CANLI İzle (TV8 CANLI YAYIN YOUTUBE HD)
atv CANLI YAYIN İZLE 2022 BUGÜN 📺
1 Ekim Cumartesi 2022 Sayısal Loto sonuçları
İSKİ SU KESİNTİSİ – 1 Ekim 2022 İstanbul planlı su kesintisi olan ilçeler | Sular ne zaman gelecek?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Barcelona Lewandowski ile liderliğe yükseldi! Barcelona Lewandowski ile liderliğe yükseldi! 01:26
PSG 3 puana yıldızlarıyla ulaştı! PSG 3 puana yıldızlarıyla ulaştı! 01:26
PSG 3 puana yıldızlarıyla ulaştı! PSG 3 puana yıldızlarıyla ulaştı! 00:09
Toroğlu'dan flaş eleştiri! Trabzonspor uzun zamandır... Toroğlu'dan flaş eleştiri! Trabzonspor uzun zamandır... 00:12
Milan son dakikalarda kazandı! Milan son dakikalarda kazandı! 00:42
Milan son dakikalarda kazandı! Milan son dakikalarda kazandı! 01:26
Daha Eski
Adana'da kazanan yok! İşte güncel puan durumu... Adana'da kazanan yok! İşte güncel puan durumu... 23:24
Kritik maça nasıl hazırlandılar? İşte detaylı derbi analizi Kritik maça nasıl hazırlandılar? İşte detaylı derbi analizi 23:24
Adana'da sessiz gece! Adana'da sessiz gece! 23:24
Buruk'tan sitem! "Hamle yaparken..." Buruk'tan sitem! "Hamle yaparken..." 23:26
Toroğlu'dan flaş yorum! "Sahanın en kötüsüydü" Toroğlu'dan flaş yorum! "Sahanın en kötüsüydü" 23:26
Barcelona Lewandowski ile liderliğe yükseldi! Barcelona Lewandowski ile liderliğe yükseldi! 23:55