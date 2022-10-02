Yatırımcı ve vatandaşların dikkatle takip ettikleri dolar kurunda dalgalanmalar devam ederken vatandaşlar, 'Dolar ne kadar oldu? 2 Ekim 2022 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?' sorularının cevabını araştırıyor. Evrensel piyasalara olduğu gibi iç piyasalara da yön veren dolar ve altın kurları, anlık takipleriyle haberimizde...

2 EKİM 2022 ALTIN FİYATLARI VE DÖVİZ KURLARINDAKİ SON DURUM

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ABD Doları: 18,50 (Alış) - 18,50 (Satış)

EURO: 18,13 (Alış) - 18,14 (Satış)

STERLİN: 20,60 (Alış) - 20,71 (Satış)

1 DOLAR = 18,50 TL

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👉2 Ekim Pazar 2022 canlı altın fiyatları...

📌GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 988,04

Gram altın satış: 988,22

📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 1.627,00

Çeyrek altın satış: 1.646,00

📌YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 3.245,00

Yarım altın satış: 3.295,00

📌TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 6.489,00

Tam altın satış: 6.560,00

📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 6.624,00

Cumhuriyet altını satış: 6.724,00

📌ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 6.669,00

Ata altın satış: 6.735,00

NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 2 Ekim Pazar günü saat 06.25 itibarıyla alınmıştır.