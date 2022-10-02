Haberler Haberler BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2022 - 2 Ekim Pazar barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu? İşte son veriler!

BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2022 - 2 Ekim Pazar barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu? İşte son veriler!

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI - Küresel ısınmanın etkileri her geçen gün biraz daha artarken Türkiye'nin en kalabalık kenti İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Megakentteki barajlarda doluluk oranı aylar sonra ilk kez yüzde 50'nin altına düşerken 2 Ekim Pazar barajlardaki doluluk oranını sizler için derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ekim 2022 Pazar 10:00 Güncelleme Tarihi: 02 Ekim 2022 Pazar 10:30
BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2022 - 2 Ekim Pazar barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu? İşte son veriler!

Yaz mevsiminin geride kalması ancak beklenen yağışların bir türlü görülmemesiyle barajlardaki su seviyelerinde düşüş sürüyor. İstanbul'da baraj doluluk oranları vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konular arasında yer aldı. Resmi verilere göre, 2 Ekim Pazar günü İstanbul'da baraj doluluk oranı, düne kıyasla düşüş gösterek yüzde 48,14 oldu.

💦5 BARAJDA DOLULUK ORANI YÜZDE 50'NİN ÜZERİNDE💦

İstanbul'a su sağlayan 10 barajdan 5'inde doluluk oranı yüzde 50'nin üzerinde... Alibey Barajı yüzde 32.07 olarak ölçülürken, Sazlıdere barajı ise yüzde 47,86 doluluk oranına sahip.

İŞTE BARAJLARA DAİR BAZI VERİLER📊

DİĞER
Son dakika Galatasaray haberi: Mauro Icardi kadroya neden alınmadı? Flaş gerçek ortaya çıktı...
Manga grubunun solisti Ferman Akgül tüm süreci anlattı: "Hızlı Ayaklar: Olimpiyat Yolunda filmi ile daha çok sporcu yetişecek"
Nihat Kahveci'den çarpıcı Kerem sözleri! Neredesin?
Aslan'ın eski yıldızından Kerem ve Yunus sözleri!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2 Ekim 2022 İstanbul planlı su kesintisi olan ilçeler
KPSS Lisans ÖABT soru kitapçığı ve cevap anahtarı açıklandı mı?
2022 KPSS ÖABT sınavı ne zaman, hangi gün yapılacak?
KPSS ÖABT SINAV YERLERİ SORGULAMA EKRANI
Bugün hava nasıl olacak? - 2 Ekim 2022 hava durumu
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Sert eleştiri! "Hiç yakışmadı" Sert eleştiri! "Hiç yakışmadı" 10:10
Fenerbahçe'nin bilançosu belli oldu! Dev rakam... Fenerbahçe'nin bilançosu belli oldu! Dev rakam... 10:03
Aslan'ın eski yıldızından Kerem ve Yunus sözleri! Aslan'ın eski yıldızından Kerem ve Yunus sözleri! 09:16
Anadolu Efes - Galatasaray Nef maçı saat kaçta? Anadolu Efes - Galatasaray Nef maçı saat kaçta? 09:21
Nihat Kahveci'den çarpıcı Kerem sözleri! Neredesin? Nihat Kahveci'den çarpıcı Kerem sözleri! Neredesin? 09:29
Derbi saat kaçta? Derbi saat kaçta? 09:40
Daha Eski
Milan son dakikalarda kazandı! Milan son dakikalarda kazandı! 01:26
PSG 3 puana yıldızlarıyla ulaştı! PSG 3 puana yıldızlarıyla ulaştı! 01:26
Barcelona Lewandowski ile liderliğe yükseldi! Barcelona Lewandowski ile liderliğe yükseldi! 01:26
Endonezya'da futbol faciası! Yüzlerce kişi öldü Endonezya'da futbol faciası! Yüzlerce kişi öldü 07:40
Yıldız isme övgüler yağdırdı! "Galibiyette başrol oynadı" Yıldız isme övgüler yağdırdı! "Galibiyette başrol oynadı" 07:48
Olay yorum! "İlk 11 başlamamalı" Olay yorum! "İlk 11 başlamamalı" 08:24