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İSKİ SU KESİNTİSİ – 1 Ekim 2022 İstanbul planlı su kesintisi olan ilçeler | Sular ne zaman gelecek?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) su kesintisi yaşanacak ilçelerin listesini paylaştı. Bugün hangi ilçelerde suların kesileceğini araştıran vatandaşlar için 1 Ekim Cumartesi 2022 İstanbul su kesintisi yapılacak ilçeleri haberimizde derledik. İşte su kesintisi yaşanacak ilçeler ve ‘sular ne zaman gelecek?’ sorusunun cevabı…

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ekim 2022 Cumartesi 11:01 Güncelleme Tarihi: 01 Ekim 2022 Cumartesi 11:31
İSKİ SU KESİNTİSİ – 1 Ekim 2022 İstanbul planlı su kesintisi olan ilçeler | Sular ne zaman gelecek?

İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) resmi internet sitesinde paylaşıldı. Vatandaşlar, kesintiden olumsuz etkilenmemek için planlı kesintileri araştırırken biz de haberimizde 1 Ekim 2022 İstanbul planlı su kesintisi olan ilçeleri derledik. İşte detaylar…

1 EKİM 2022 İSTANBUL PLANLI SU KESİNTİSİ OLAN İLÇELER

ARNAVUTKÖY

Taşoluk Mah,Mustafa Kemal Paşa Mah,Mareşal Fevzi Çakmak Mah

Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 01.10.2022 09:25
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.10.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

ARIZA KAYNAKLI KESİNTİLERİ HARİTADA GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

ÜMRANİYE

Yukarı Dudullu Mah

Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 01.10.2022 09:51
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.10.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

ŞİŞLİ

İnönü Mah

Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 01.10.2022 09:55
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.10.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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