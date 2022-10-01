İSKİ SU KESİNTİSİ – 1 Ekim 2022 İstanbul planlı su kesintisi olan ilçeler | Sular ne zaman gelecek?

İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) resmi internet sitesinde paylaşıldı. Vatandaşlar, kesintiden olumsuz etkilenmemek için planlı kesintileri araştırırken biz de haberimizde 1 Ekim 2022 İstanbul planlı su kesintisi olan ilçeleri derledik. İşte detaylar…

1 EKİM 2022 İSTANBUL PLANLI SU KESİNTİSİ OLAN İLÇELER

ARNAVUTKÖY

Taşoluk Mah,Mustafa Kemal Paşa Mah,Mareşal Fevzi Çakmak Mah

Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 01.10.2022 09:25

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.10.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

ARIZA KAYNAKLI KESİNTİLERİ HARİTADA GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

ÜMRANİYE

Yukarı Dudullu Mah

Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 01.10.2022 09:51

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.10.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

ŞİŞLİ

İnönü Mah

Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 01.10.2022 09:55

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.10.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.