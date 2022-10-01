Yatırımcı ve vatandaşların dikkatle takip ettikleri dolar kurunda dalgalanmalar devam ederken vatandaşlar, 'Dolar ne kadar oldu? 1 Ekim 2022 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?' sorularının cevabını araştırıyor. Evrensel piyasalara olduğu gibi iç piyasalara da yön veren dolar ve altın kurları, anlık takipleriyle haberimizde...

1 EKİM 2022 ALTIN FİYATLARI VE DÖVİZ KURLARINDAKİ SON DURUM

(Dolar-Euro-Sterlin Kaç TL?) CANLI DÖVİZ HAREKETLERİ İÇİN TIKLAYIN...

ABD Doları: 18,50 (Alış) - 18,50 (Satış)

EURO: 18,13 (Alış) - 18,14 (Satış)

STERLİN: 20,60 (Alış) - 20,71 (Satış)

1 DOLAR = 18,50 TL

💰CANLI - Güncel altın fiyatları için tıklayın! (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)

👉1 Ekim Cumartesi 2022 canlı altın fiyatları...

📌GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 988,04

Gram altın satış: 988,22

📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 1.618,00

Çeyrek altın satış: 1.648,00

📌YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 3.226,00

Yarım altın satış: 3.295,00

📌TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 6.453,00

Tam altın satış: 6.565,00

📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 6.656,00

Cumhuriyet altını satış: 6.757,00

📌ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 6.632,00

Ata altın satış: 6.740,00

NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 1 Ekim Cumartesi günü saat 13.16 itibarıyla alınmıştır.