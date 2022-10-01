Haberler Haberler 💰DOLAR NE KADAR OLDU? | 1 Ekim 2022 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?

💰DOLAR NE KADAR OLDU? | 1 Ekim 2022 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?

Dolar, Euro gibi evrensel para birimleriyle ve altın kuruyla ilgilenen yatırımcı ve vatandaşlar, arama motorlarında döviz ve altın kurlarını araştırıyor. Peki dolar ne kadar oldu? 1 Ekim 2022 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın fiyatlarını ve 1 dolar kaç TL? sorusunun cevabını haberimizde derledik. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ekim 2022 Cumartesi 06:50 Güncelleme Tarihi: 01 Ekim 2022 Cumartesi 13:17
💰DOLAR NE KADAR OLDU? | 1 Ekim 2022 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?

Yatırımcı ve vatandaşların dikkatle takip ettikleri dolar kurunda dalgalanmalar devam ederken vatandaşlar, 'Dolar ne kadar oldu? 1 Ekim 2022 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?' sorularının cevabını araştırıyor. Evrensel piyasalara olduğu gibi iç piyasalara da yön veren dolar ve altın kurları, anlık takipleriyle haberimizde...

1 EKİM 2022 ALTIN FİYATLARI VE DÖVİZ KURLARINDAKİ SON DURUM

(Dolar-Euro-Sterlin Kaç TL?) CANLI DÖVİZ HAREKETLERİ İÇİN TIKLAYIN...

ABD Doları: 18,50 (Alış) - 18,50 (Satış)

EURO: 18,13 (Alış) - 18,14 (Satış)

STERLİN: 20,60 (Alış) - 20,71 (Satış)

1 DOLAR = 18,50 TL

💰CANLI - Güncel altın fiyatları için tıklayın! (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)

👉1 Ekim Cumartesi 2022 canlı altın fiyatları...

📌GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 988,04

Gram altın satış: 988,22

📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 1.618,00

Çeyrek altın satış: 1.648,00

📌YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 3.226,00

Yarım altın satış: 3.295,00

📌TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 6.453,00

Tam altın satış: 6.565,00

📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 6.656,00

Cumhuriyet altını satış: 6.757,00

📌ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 6.632,00

Ata altın satış: 6.740,00

NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 1 Ekim Cumartesi günü saat 13.16 itibarıyla alınmıştır.

DİĞER
Büşra Pekin'i tanıyabilene aşk olsun! İncecik kalmıştı... Oyuncu Büşra Pekin şimdi de tam bir sarışın oldu!
5 gün sonra yoğun bakımdan çıktı: İfadesi kan dondurdu
Fırtına seri peşinde! İşte Avcı'nın Kayserispor maçı 11'i
Hedef 4'te 4! İşte Buruk'un A. Demirspor maçı 11'i
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
İSKİ SU KESİNTİSİ – 1 Ekim 2022 İstanbul planlı su kesintisi olan ilçeler | Sular ne zaman gelecek?
Messi'den doğaya büyük zarar!
1 Ekim Cumartesi barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu?
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2022 - İstanbul ezan saatleri
SU MUHALLEBİSİ NASIL YAPILIR? MasterChef su muhallebisi malzemeleri ve tarifi
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kayserispor-Trabzonspor maçı hangi kanalda? Kayserispor-Trabzonspor maçı hangi kanalda? 13:40
Freiburg - Mainz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga Freiburg - Mainz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga 13:31
Leipzig - Bochum maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga Leipzig - Bochum maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga 13:25
Mallorca - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga Mallorca - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga 13:10
Sevilla - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga Sevilla - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga 13:06
Getafe - Valladolid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga Getafe - Valladolid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga 12:59
Daha Eski
Cadiz - Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga Cadiz - Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga 12:53
Rümeysa'nın hedefi Fenerbahçe Rümeysa'nın hedefi Fenerbahçe 12:35
Adana Demirspor-G.Saray maçı saat kaçta? Adana Demirspor-G.Saray maçı saat kaçta? 12:34
Şahika Ercümen rekorunu yeniledi! Şahika Ercümen rekorunu yeniledi! 12:24
West Ham - Wolverhampton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig West Ham - Wolverhampton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig 12:21
Southampton - Everton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig Southampton - Everton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig 12:16