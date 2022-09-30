Haberler Haberler TOKİ TAKSİTLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK? | Toki taksitleri sabit mi? Ödeme planı nasıl olacak?

TOKİ TAKSİTLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK? | Toki taksitleri sabit mi? Ödeme planı nasıl olacak?

TOKİ milyonları ev sahibi yapmak için harekete geçti ve Cumhuriyet tarihinin en büyük toplu konut projesini başlattı. Başvuruların başlamasıyla birlikte büyük ilgi oluştu. Bu durum birçok detayın araştırılmasını sağladı. TOKİ taksitleri en merak edilen detaylar arasında year alıyor. Peki, TOKİ taksitleri ne zaman başlayacak? Toki taksitleri sabit mi olacak? Ödeme planı nasıl? İşte tüm detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 30 Eylül 2022 Cuma 09:36 Güncelleme Tarihi: 30 Eylül 2022 Cuma 10:09
TOKİ TAKSİTLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK? | Toki taksitleri sabit mi? Ödeme planı nasıl olacak?

TOKİ TAKSİTLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK? - Yurt genelinde başlatılan sosyal konut projesi büyük heyecan yarattı. Birçok vatandaşımız ev sahibi olabilmek için TOKİ'ye başvuruda bulunuyor. Ancak TOKİ başvuruları ile ilgili detaylar da merak ediliyor. Peki, TOKİ taksitleri ne zaman başlayacak? Toki taksitleri sabit mi olacak? Ödeme planı nasıl? İşte tüm detaylar...

TOKİ TAKSİTLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Toki taksitleri sözleşme imzalandıktan sonra başlayacak. Sözleşme ise inşaat bitimine yakın bir tarihte imzalanacak. Taksitlerin teslimden 1 yıl önce başlaması bekleniyor.

TOKİ TAKSİTLERİ SABİT Mİ OLACAK?

Hak sahiplerinin konutlarına ait kalan borç bakiyesi ve aylık taksitler her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki Memur Maaş Artış Oranı dikkate alınarak İdarece tespit edilen oranda artırılacaktır. İlk dönemsel artış sözleşme tarihine göre İdarece belirlenecektir. Taksit ödemeleri, sözleşme tarihini takip eden ay itibariyle başlatılacaktır.

DİĞER
Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray Arda Turan kararını verdi! Resmi açıklama sonrası flaş karar...
Umur Evirgen, sosyal medyadan Alina Boz'a yorum yağdırdı! Rahatsız olan güzel oyuncu, Evirgen'i takipten çıktı
Cimbom'da gözler Ocak ayına çevrildi! Rota İtalya...
Jesus'tan Beşiktaş tarifesi! İşte derbi planı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
VAN HANGİ İLÇELERDE TOKİ YAPILACAK?
ÇANKIRI HANGİ İLÇELERDE TOKİ YAPILACAK?
ERZİNCAN HANGİ İLÇELERDE TOKİ YAPILACAK?
KIRIKKALE HANGİ İLÇELERDE TOKİ YAPILACAK?
MUŞ HANGİ İLÇELERDE TOKİ YAPILACAK?
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Napoli'den Kim Min Jae kararı! "F.Bahçe'de yaşananlar..." Napoli'den Kim Min Jae kararı! "F.Bahçe'de yaşananlar..." 09:46
Avustralya - Çin maçı saat kaçta? Avustralya - Çin maçı saat kaçta? 09:41
ABD - Kanada maçı saat kaçta? ABD - Kanada maçı saat kaçta? 09:30
Cimbom'da gözler Ocak ayına çevrildi! Rota İtalya... Cimbom'da gözler Ocak ayına çevrildi! Rota İtalya... 09:24
İlkay Gündoğan'a sürpriz talip! İlkay Gündoğan'a sürpriz talip! 08:06
Muhteşem şölen Muhteşem şölen 06:37
Daha Eski
Cimbom'dan Arda Turan kararı! Cimbom'dan Arda Turan kararı! 00:00
Cimbom'dan Arda Turan kararı! Cimbom'dan Arda Turan kararı! 23:59
Timur'dan transfer sözleri! "Gelecek yıl..." Timur'dan transfer sözleri! "Gelecek yıl..." 23:57
Muşspor uzatmalarda turladı! Muşspor uzatmalarda turladı! 23:57
G.Saray'da veda vakti! Buruk onay verdi G.Saray'da veda vakti! Buruk onay verdi 23:57
Juan Mata'dan açıklama! "En büyük isteğim..." Juan Mata'dan açıklama! "En büyük isteğim..." 23:57