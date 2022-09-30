Haberler Haberler TOKİ EVLERİ NASIL OLACAK? ÖRNEK DAİRELER VE PROJE AYRINTILARI - 1+1 2+1 3+1

TOKİ EVLERİ NASIL OLACAK? ÖRNEK DAİRELER VE PROJE AYRINTILARI - 1+1 2+1 3+1

Dar gelirli vatandaşlarımız için Sosyal Konut Projesi kapsamında yapılacak dairelerle ilgili başvurular devam ederken, daire örnekleri ve evlerin içindeki detaylar merak edilenler arasında... Peki, 'Evlerin içi nasıl olacak?' İşte TOKİ evlerinin ayrıntıları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 30 Eylül 2022 Cuma 09:04 Güncelleme Tarihi: 30 Eylül 2022 Cuma 10:05
TOKİ EVLERİ NASIL OLACAK? ÖRNEK DAİRELER VE PROJE AYRINTILARI - 1+1 2+1 3+1

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde en çok merak edilenlerden birisi de dairelerin nasıl olacağı... CNN Türk'te yer alan habere göre; örnek dairenin detayları şu şekilde...

* İstanbul'da yapılacak 50 bin konutta baz alınacak projede her biri yüksek güvenlikli sisitem kullanılacak,

* Kapıların içleri harçla doldurulmuş çelik kapılar olacak,

* Mutfak 14 metrekare olacak ve tezgahlar ile dolaplarda laminant parke kullanılacak.

* Mutfaklarda çekmeceler, davlumbaz, fırın ve ocağın olacağı yerde kişilerin kendine özel tasarım yapmaları için imkan mevcut,

* Örneğin; 3+1 daire 125 metrekarelik alana sahip ve salon toplamda 28 metrekare. Balkon ise 6 metrekare, burada dikkat çekilmesi gereken özelliklerden birisi korkulukların çocuğu olan aileler için düşünülerek yüksek yapılmış olması,

* Her bir odada 12 metrekarelik alan olacak ve odalarda internet bağlantı alanları yapılmış olacak,

* Evlerde misafirlerin kullanması için de alaturka tuvalet düşünülmüş,

* Banyoda duşakabin, dolaplar, çamaşır makinasının kullanılacağı alan ve kişilerin eşyalarını koymaları için burada bir dolap yer alacak,

* Projedeki evlerde asma tavan kullanılması dikkat çeken diğer bir özellik olarak öne çıkarken ayrı bir ebeveyn banyosu da bulunacak.

TOKİ BAŞVURUSU İÇİN DETAYLAR AÇIKLANDI! Devamını Oku BUNU DA OKU

NE ZAMAN TESLİM EDİLECEK?

TOKİ sosyal konut projesi kapsamında inşa edilecek konut, konut arsası ve iş yerlerinin 2 yılda tamamlanması hedefleniyor.

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