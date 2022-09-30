TOKİ BAŞVURU SORGULAMA 🏡 | TOKİ başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? - TOKİ kura ne zaman?

TOKİ BAŞVURU SORGULAMA 🏡 | Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde geri sayım devam ediyor. 500 bin konut ve 250 bin konut arsası satışının yapılacağı projede emekli, genç ve engelliler için ayrıca kategori açılırken başvuru yapan vatandaşlar kura çekiminin ne zaman yapılacağını araştırıyor. İşte TOKİ başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? - TOKİ kura ne zaman? sorularının cevabı...

TOKİ BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Düşük ve orta gelirli vatandaşlara ev sahibi olma imkanı sunan TOKİ sosyal konut projesinde Başkan Erdoğan'ın detayları açıklamasının ardından bşavurular başladı. Daha ilk günlerden milyonlarca başvuru yapılan projede başvurular 14 Eylül 2022 Çarşamba günü başlayıp 31 Ekim 2022 tarihinde sona erecek. E-Devlet Başvuruları ise 28 Ekim 2022 tarihinde sona erecek. Konut tipi (2+1 ve 3+1) ayrımı olmadan, proje bazında başvuru yapılacak. (Hak sahiplerinin konut tipleri ihale yapıldıktan sonra gerçekleştirilecek olan "Konut Belirleme Kurası" ile belirlenecektir.)

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, katıldığı bir canlı yayın programında TOKİ başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağına ilişkin açıklamalarda bulundu.

TOKİ KURA NE ZAMAN?

Bakan Kurum 2022'nin kasım ayında etap etap başlayacak kura çekiminin 2023 mart ayında tamamen sonlanacağını bildirdi. Kura çekilişinin 2023 Mart ayında sonlanmasıyla TOKİ sosyal konut başvuru ücretini yatıran vatandaşlara kura çıkmaması halinde, 500 lira olan ücret IBAN aracılığıyla ödenebilecek. Diğer taraftan ödemeler, ATM aracılığıyla da gerçekleştirilebilecek. Yatırılan 500 TL'lik ücret, kura sürecinin tamamlanması sonrasında eğer kişiye kura isabet etmemişse belirtilen IBAN adresine iade edilecek.

2022 TOKİ KAÇ VADE YAPILIYOR?

TOKİ'nin resmi sitersinde yer alan bilgiye göre, konutlar, %10 peşin 240 ay (20 yıl) vadeli sabit taksit ödemeli ve taksit başlangıçları konut teslimlerini takip eden ay itibariyle başlayacak şekilde satılacaktır. OTURMA KOŞULU ve DEVİR İŞLEMLERİ; Alt gelir grubu projelerinde hak sahibi olup sözleşme imzalayanlar konutlarını borçları bitene kadar devredemeyeceklerdir.

TOKİ PEŞİNAT NE KADAR?

TOKİ başvuru işlemlerinin başlayacağı tarih 14 Eylül Çarşamba günü başladı.

Başvuru işlemleri e-Devlet üzerinden yapılacak.

Bankaya başvuru ücreti ödenecek.

Kura çekimi beklenecek.

Kurada isminizin çıkmaması halinde başvuru ücreti iade edilecek.

TOKİ için başvurular evin bulunduğu il ve ilçedeki Halkbank ve Ziraat Bankası şubeleri üzerinden gerçekleştirilir. Sosyal konutlar için bir haneden tek başvuru alınabilecek.

TOKİ'nin eski projelerinde 2+1 ile 3+1 konutların fiyatları 163 bin liradan başlıyordu. En düşük taksit ise 1442 lira olarak belirlenmişti. Ev sahibi olmak isteyenler için yüzde 25'e kadar peşinat ve 240 aya kadar vade seçeneği de bulunuyor.