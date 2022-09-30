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SU MUHALLEBİSİ NASIL YAPILIR? MasterChef su muhallebisi malzemeleri ve tarifi

MasterChef'in yayınlanan yeni bölümü nefesleri kesti. Yarışmacılar dokunulmazlık oyunu için kıran kırana bir mücadele verirken; şeflerin yarışmacılardan tatlı olarak su muhallebisi yapmalarını istedi. Peki, su muhallebisi nasıl yapılır? Malzemeleri neler? Su muhallebisi tarifi, yapılışı ve malzemeleri haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ekim 2022 Cumartesi 00:30 Güncelleme Tarihi: 01 Ekim 2022 Cumartesi 00:30
SU MUHALLEBİSİ NASIL YAPILIR? MasterChef su muhallebisi malzemeleri ve tarifi

SU MUHALLEBİSİ TARİFİ - MasterChef'in 30 Eylül Cuma günü yayınlanan yeni bölümünde dokunulmazlık oyunu oynandı. Yarışmacılar, dokunulmazlık oyunu için kıran kırana bir mücadele verirken; şeflerin yarışmacılardan istediği yemeklerden biri de su muhallebisi oldu. Su muhallebisi yapmak isteyen vatandaşlar, arama motorlarında su muhallebisi tarifiyle ilgili bilgileri sorgulamaya başladı. Peki, su muhallebisi nasıl yapılır? Su muhallebisi malzemeleri neler? İşte detaylar...

SU MUHALLEBİSİ TARİFİ

1- Muhallebinin hazırlanışı

Kalıbı su ile çalkalayın. Nişasta ve toz şekeri bir kaseye alıp kaşık ile karıştırın. Süt ve suyu bir tencereye alın. Üzerine nişastalı karışımı ilave edin ve orta ateşte sürekli karıştırarak pişirin. Kaynamaya başladığında ocağı kısın ve 3 dakika daha karıştırarak pişirmeye devam edin. Ocaktan alın ve kalıba dökün. Oda sıcaklığına geldiğinde buzdolabına alın ve 2 saat bekletin.

Pudra şekerini bir kaseye alın ve üzerine yarım çay bardağı suyu ilave edin. Eriyinceye kadar karıştırın ve buzdolabına alın.

2-Servis

Su muhallebisini kareler şeklinde dilimleyin. Üzerine hazırladığınız şurubu dökün ve bekletmeden servis yapın.

SU MUHALLEBİSİ MALZEMELERİ

  • 2 su bardağı su
  • 2 su bardağı süt
  • 1 su bardağından 1 parmak eksik toz şeker
  • Yarım su bardağı mısır nişastası
  • Bardak ölçüsü 200 ml'dir

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